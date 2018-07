Habeas corpus ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de juliol de 2018

L’Ajuntament de Barcelona va preparar fa anys una trobada sobre la governança. Aquesta trobada va durar hores. L’únic objectiu que hi havia per convocar aquesta reunió no era altre que la gent del carrer es fes voluntària de l’Ajuntament

Com una persona barcelonina es pot fer voluntària de l’Ajuntament ? La situació creada va esdevenir del gènere de l’absurd. Com una persona que paga els seus impostos pot treballar de franc per a l’Ajuntament ?

Perdoneu-me, però és que en vaig sortit curtcircuitat. Les relacions de l’Ajuntament amb les associacions barcelonines sense afany de lucre han de ser diàfanes tal com es pot comprovar amb els resultats de certs invents híbrids

La gent del carrer poca cosa sap de palau per la qual cosa s’han de separar molt bé les peres de les pomes. S’ha de saber que qualsevol projecte subvencionat per l’Ajuntament queda propietat de l’Ajuntament malgrat que el projecte hagi estat subvencionat amb un ridícul 1%

Aquesta és la raó per la qual ens hen allunyat dels organismes oficials. Les coses han de quedar clares perquè no volem ser mà d’obra barata d’organitzacions molt poderoses

El lloc de les entitats privades ha de quedar clar in mente. Les entitats privades sense afany de lucre han de promoure la solidaritat i la comprensió mútua amb d’altres associacions

Les associacions sense afany de lucre tenen o haurien de tenir una vocació social que eviti la praxis política, no es poden barrejar naps i cols, però cadascú a casa seva es farà el menjar que vulqui

Cal fomentar dia a dia la cultura popular que és com aquell que diu que s’ha de fomentar el sentit comú. És molt bonic veure els toros des de la barrera, són les associacions les que lluiten a l’arena amb les realitats més crues de la societat

El poder ha de ser al servei del poble, però no pas a l’inrevés, oi ?