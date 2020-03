Guinea Bissau

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de març de 2020

És casual, però en dia 23 va néixer la meva mare, i la meva dona. És un nombre d’espcial el 23. Avui, 23 de març, ha sortit un petit reportatge sobre el coronavirus a l’Àfrica. Les imatges coresponien a un mercat, semblant al que es fa a Balaguer i en d’altres indrets

Fa pocs dies, el passat divendres 20, vaig poder escriure la primera aproximació gràcies a una base de dades connectada a VilaWeb. En total, la suma va ser de 799 casos molt dispersos arreu d’Àfrica (34 països i 2 territoris de França), Avui el comentarista parlava d’uns 1.100 casos

Un col·laborador nostre se’n va anar in extremis cap a Algèria (uns 100 casos). Ara, el pont de Barcelona amb Algèria està totalment tancat…

Tornant al reportatge que TV3 ha emès avui, cal dir que una tímida policia feia desmontar les parades del mercat. Les botigueres no ho veien clar: “no morirem de coronavirus sinó de gana”

El comentarista deia tímidament que si augmenten els casos, els africans no hi tenen res a fer perquè el sistema de sanitat es veurà superat de seguida. Només se salvaria Sud-àfrica perquè és país del continent més avançat en equipaments i materials sanitaris

Estic content que TV3 hagi fet aquest do de pit perquè primer que res s’ha d’estar molt ben informat del que passa arreu del món. No sé si és casualitat o no, però la SDRCA va demanar que TV3 fes un aquest reportatge com aquest al qual hi hauria d’haver continuïtat