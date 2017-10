Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’octubre de 2017

El públic, en general, té una visió normalment esbiaixada d’Àfrica per les guerres que van d’una punta a l’altra. L’origen d’aquestes guerres són generalment per visions diferenciades que tenen diverses nacions africanes

A l’Àfrica com a tot arreu la ciutadania s’ha de sentir lliure independentment de la seva identitat per naixement o residència. El resultat és que molts d’aquests països viuen en un estat permanent de tensió

Per poc que passi, no costa gens que algú cali foc al ble. Sovint aquesta tensió política addicional provoca un cert desgast de l’economia per la qual cosa es genera una espiral que pot dur a violència física, i inclús a una guerra

No hi ha poca gent que pensi que una guerra ho pot arreglar tot, però és just al contrari: la guerra ho espatlla tot. Donat que totes les persones ens cal menjar, no hi ha sector econòmic que s’aturi, però el rendiment econòmic cau molt avall

Un dels països on s’observa tibantor és Kenya tot i que és una una de les cinc potències africanes. Les altres quatre potències, Egipte, el Marroc, Nigèria, i Sud-àfrica, també viuen o han viscut en diferenciats estats de tensió

Si es mira bé, es veu com totes aquestes potències han adquirit diferents crisis socials, però amb la voluntat inicial de no arribar mai a les mans

Hi ha moltes persones que confonen pau i pacifisme. La pau és un bé que demostra ser molt important per viure amb condicions dignes. Hi ha qui considera pau l’espai que hi ha entre dues guerres, però això demostra que la pau pot ser efímera

Es pot aconseguir la pau amb molts governs consecutius. M’estimo més definir la pau com un estat de benestar social, que segons la meva manera de veure les coses, la paraula pau és molt semblant a la paraula salut. La salut es podria definir com un estat de benestar personal.

A ningú li agrada perdre la salut com a gairebé ningú no li agrada perdre la pau