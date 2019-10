Guerres de Malí i de Sierra Leone

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 d’octubre de 2019

Conflicte al nord de Mali (2012-2013)

Des del 16 de gener de 2012, diversos grups insurgents van llançar una campanya contra el Govern de Malí reclamant la independència o més autonomia per al nord de Mali, una àrea coneguda com Azawad. El Moviment Nacional per a l’Alliberament de l’Azawad (MNLA), una organització que lluita per fer de l’Azawad una llar independent per als tuareg, va prendre el control de la zona a l’abril de 2012.

El 22 de març de 2012, el President Amadou Toumani Touré va ser expulsat del poder per un cop d’estat provocat per la seva gestió de la crisi, un mes abans de tinguessin lloc eleccions presidenciales. Soldats amotinats, agrupats sota el nom de “Comitè Nacional per a la Restauració de la Democràcia i l’estat “(CNRDR), van prendre el control i van suspendre la Constitució de Malí. Com a conseqüència de la inestabilitat que va seguir al cop d’estat, les tres principals ciutats del nord de Mali (Kidal, Gao i Tombouctou) van ser preses pels rebeldes en tres dies consecutius el 5 d’abril de 2012, després de la captura de Douentza, el MNLA va dir que els seus objectius havien estat aconseguits i va donar per acabada la seva ofensiva tuareg nacionalista. L’endemà, va proclamar la independència de l’Azawad d’Malí

El MNLA va ser inicialment recolzat pel grup islamista tuareg Ansar Dine. Un cop que l’exèrcit de Mali va ser expulsat de la zona coneguda com Azawad, Ansar Dine i diversos altres petits grups islamistes van començar a imposar la llei de la xaria. El MNLA i els islamistes van començar a trobar dificultats per reconciliar la seva visió antagònica per a un nou estat. Poc temps després, van començar a produir-se combats entre l’MNLA i Ansar Dine recolzat per altres grups islamistes, com el Moviment per a la Unicitat i la Jihad a l’Àfrica Occidental (MUYAO), un grup escindit d’al-Qaida al Magrib Islàmic. Pel 17 de juliol de 2012, el MNLA havia perdut el control de la major part de les ciutats del nord de Mali, que havien passat a mans dels islamistes

El Govern de Mali va sol·licitar suport militar estranger per reconquistar el nord del país. L’11 de gener de 2013, l’Exèrcit Francès va començar operacions contra els islamistes, en una intervenció denominada “Operació Serval”. Addicionalment i com a part d’aquesta operació, forces d’altres països de la Unió Africana es van desplegar poc temps després de la arribada de les tropes franceses. Per al 8 de febrer, el territori pres pels islamistes havia estat majoritàriament reconquistat per l’exèrcit de Mali, amb l’ajuda de la coalició internacional. Els separatistes tuaregs van continuar la seva lluita contra els islamistes, si bé el MNLA ha estat acusat de dur a terme atacs també contra l’exèrcit de Malí

El 18 de juny de 2013, es va signar un acord de pau entre el govern i els rebels tuareg.

Guerra civil a Sierra Leone (1991)

La Guerra civil a Sierra Leone va començar el 1991, pel Front Revolucionari Unit (FRU) sota el comandament de Foday Sankoh. El país es divideix en uns catorze grups ètnics, destacant els temnés, del nord del país (tribu a la qual pertanyien diversos dels principals líders del FRU), els mendes, del centre i sud (tribu que va formar la milícia kamajoh), i els Krios, el grup més nombrós a Freetown, la capital de la nació, comptant amb gran influència en el poder central. El conflicte va passar a ser conegut per les nombroses massacres, amputacions de membres, l’ús massiu de nens-soldats i el tràfic de diamants de sang com a mètode de finançament de les forces rebels.

