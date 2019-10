Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 d’octubre de 2019

Les guerres berberisques (o guerres de Trípoli) van ser dos conflictes que van tenir lloc entre els Estats Units d’Amèrica i els estats berberiscos del nord d’Àfrica, de 1801 a 1805 durant la primera guerra i en 1815 durant la Segona Guerra de Berberia.

El conflicte té el seu origen en la demanda pirata del pagament d’un tribut als navilis mercants americans que circulaven pel mar Mediterrani i pel segrest d’americans i europeus per obtenir un rescat o per al comerç d’esclaus. La força naval nord-americana va atacar els ports on es trobaven els pirates berberiscos per posar fi a l’activitat pirata.

La guerra de Trípoli (10 de maig de 1801-10 de juny de 1805), també coneguda com a primera guerra berberisca, va ser una guerra naval entre els Estats Units i els estats del nord d’Àfrica coneguts com els Estats Berberiscos (bàsicament els compresos entre l’oest d’Egipte i l’Atlàntic). Aquests eren l’independent Sultanat del Marroc, i les tres Regencias d’Algèria, Tunísia i Trípoli, que eren entitats quasi-independents i nominalment pertanyents a l’Imperi otomà.

La principal motivació de la guerra per part dels Estats Units era acabar amb la pirateria berberisca sense haver de pagar els tributs que exigien els Estats Berberiscos per garantir la immunitat enfront dels atacs pirates.

Aquesta primera guerra berberisca acabaria amb la presa de Derna per forces nord-americanes, el que desencadenaria l’inici de negociacions per a l’alliberament d’ostatges i la fi de la guerra.

La segona guerra barbaresca (1815), també coneguda com la Algeriana o guerra Algeriana, va ser la segona de les dues guerres berberisques lliurades entre els Estats Units d’Amèrica i les ciutats semiautónomas del Nord d’Àfrica d’Algèria, Tunísia i Trípoli, conegudes com la «Barbaria». Va portar el final definitiu a la pràctica nord-americana de pagar tribut als Estats pirates.

Després de la seva victòria a la primera guerra barbaresca (1801-1805), l’atenció dels Estats Units s’havia desviat cap als seus cada vegada pitjors relacions amb el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda, que culminarien en l’anomenada Guerra de 1812. Els Estats pirates van aprofitar aquesta oportunitat per tornar al seu vella pràctica d’atacar vaixells mercants nord-americans al mar Mediterrani i prendre com a presoners a les seves tripulacions i oficials per obtenir rescat. Incapacitats per comprometre recursos militars i voluntat política a la situació, els Estats Units van tornar tranquil·lament a pagar rescat pels presoners.

L’expulsió de naus nord-americanes de la Mediterrània durant la guerra de 1812 pels britànics va ajudar encara més als Estats pirates. El Dey d’Algèria va expulsar al general Tobias Lear, cònsol nord-americà, i va declarar la guerra als Estats Units per haver fallat en pagar els seus tributs a temps. Com que no hi vaixells nord-americans a la regió, el desafiament no va ser respost.

No obstant això, en concloure la guerra contra la Gran Bretanya, els Estats Units van poder concentrar l’atenció de nou sobre l’Àfrica del nord. El 3 de març de 1815, el Congrés dels Estats Units va autoritzar el desplegament de la força naval contra Alger, i una força de deu naus va ser enviada sota el comandament del comodor Stephen Decatur, Jr. i William Bainbridge, tots dos veterans de la primera guerra berberisca. L’esquadrilla de Decatur va sortir per a la Mediterrània el 20 de maig del mateix any. La força de Bainbridge encara estava reunint-se, i no va salpar fins a l’1 de juliol, fallant per tant les iniciatives militars i diplomàtiques que Decatur, ràpida i decisivament, havia dut a terme.

Poc després de sortir de Gibraltar camí d’Alger, l’esquadrilla de Decatur va trobar el vaixell insígnia algerià Meshuda i, després d’un dur enfrontament, el va capturar (batalla del cap de Gata). No gaire després, l’esquadrilla americana va capturar a més el bergantí algerià Estedio. L’última setmana de juny, l’esquadrilla havia aconseguit Alger i havia iniciat negociacions amb el Dey. Persistents demandes de recompensación, barrejades amb amenaces de destrucció, van aconseguir que el Dey capitulase. Decatur va acordar tornar el Meshuda i el Estedio capturats, mentre que els algerians van lliurar a tots els captius nord-americans (així com una gran part dels europeus) juntament amb 10.000 dòlars en pagament per danys i perjudicis. El tractat va garantir el cessament de l’exigència de més tributs i va concedir als Estats Units ple dret de navegació.

Poc després d’haver partit Decatur rumb a Tunísia per forçar un acord similar, el Dey va repudiar el tractat. L’any següent, una flota anglo-holandesa, al comandament de l’almirall britànic Vescomte de Exmouth, va castigar a la ciutat d’Alger amb un bombardeig de nou hores. L’atac va immobilitzar a la majoria de les forces corsàries del Dey i el va forçar a signar un segon tractat que va reafirmar les condicions imposades per Decatur. A més, el Dey va acordar acabar amb la pràctica d’esclavitzar cristians. Alger i Tunísia van acabar sent colònies de França en 1830 i 1881, respectivament, mentre que Trípoli va tornar sota control de l’Imperi otomà en 1835 fins que va ser colònia italiana el 1911. Els europeus governarien la zona fins a mitjan segle XX.

La batalla de Derna (1805) va ser una victòria decisiva que va tenir lloc a la ciutat líbia de Derna entre un exèrcit mercenari dirigit per un destacament de marines i soldats nord-americans i forces pirates berbers de la nació de Trípoli (a la costa berber) durant la primera guerra berberisca. Va ser la primera batalla en terra dels Estats Units fora del seu territori. La batalla va implicar una marxa forçada de 600 milles a través del desert a la ciutat de Derna (Líbia), que va ser defensada per una força molt més gran

La batalla del Cap de Gata (1815) , va ser una acció naval que va tenir lloc el 17 de juny de 1815, durant la segona guerra barbaresca, en les rodalies del cap de Gata, davant de les costes espanyoles, entre una esquadra de vaixells nord-americans sota el comandament de Stephan Decatur, Jr. i una fragata d’Alger, la Meshuda, sota el comandament del ra’is Hammida. Els nord-americans van aconseguir capturar la fragata algeriana, i es van apuntar una victòria decisiva sobre la regència nord-africana, frenant la pirateria i forçant la pau amb el Dey, després d’avançar sense gairebé oposició fins Alger.

Els nord-americans van tenir quatre baixes mortals i deu ferits, per gairebé 406 presoners de guerra capturats, i trenta morts pels algerians, així com molts ferits.

La batalla del cap de Palos (1815) va ser una batalla part de la segona guerra berberisca. La batalla va començar quan un esquadró nord-americà capitanejat per Stephen Decatur va atacar i va capturar un bergantí algerià.

Els pirates berberiscos, també de vegades anomenats corsaris otomans, van ser pirates i corsaris musulmans que van actuar des del Nord d’Àfrica (la «Costa berberisca»), on tenien les seves bases. Van actuar des de Tunísia, on tenien la seva base més important a l’illa de Yerba, la més gran del nord d’Àfrica, coneguda entre els espanyols com dels Gelves i proveïda d’un magnífic port natural, 1 i també des de Trípoli, Alger, Salé i altres ports del Marroc, assetjant el tràfic marítim al mar Mediterrani occidental des del temps de les Croades, el que es va fer especialment intens després de la caiguda de Constantinoble (1453) en mans dels turcs otomans. Les «ràtzies» d’aquests pirates també es van dirigir als vaixells mercants que viatjaven a Àsia, envoltant Àfrica, fins a principis del segle XIX. Les seves places fortes estaven situades en diversos punts de la costa d’Àfrica del Nord coneguda com la costa barbaresca (terme que defineix al Magrib, al ser els seus habitants originals d’ètnia berber). A més de apoderar-se dels vaixells europeus, perpetraven ràtzies en els pobles costaners i viles d’Europa, sobretot a les costes d’Itàlia, França, Espanya i Portugal, però també a la Gran Bretanya i Irlanda, els Països Baixos i tan llunyans com Islàndia. L’objectiu principal dels seus atacs era capturar esclaus cristians per al comerç d’esclaus otomà, així com el mercat musulmà en general, al nord d’Àfrica (Marroc i Algèria) i Orient Mitjà

Si bé aquestes incursions es van realitzar tan aviat els musulmans van iniciar la conquesta d’aquesta regió, els termes pirates berberiscos i corsaris berberiscos s’apliquen en general als assaltants musulmans que van estar actius des del segle XVI en endavant, un cop la freqüència i l’amplitud dels atacs esclavistes van augmentar i Alger, Tunísia i Trípoli van caure sota el domini de l’Imperi otomà, ja sigui com a províncies o dependències autònomes conegudes com els Estats berberiscos. Es van dur a terme batudes similars des de la Salé i altres ports al Marroc.

Els corsaris van capturar milers de vaixells, i amplis trams del llevant d’Espanya i Itàlia van ser gairebé totalment abandonades pels seus habitants, desalentándose la població d’aquestes àrees fins al segle XIX. Del segle XVI al segle XIX, els corsaris haurien capturat un estimat de 800 000 a 1,25 milions d’persones que van ser venudes al mercat musulmà d’esclaus, sense considerar els milions de persones que haurien mort, ja que en general sol venien dones i els homes eren decapitats

Alguns corsaris eren pàries d’Europa i conversos com John Ward i Zymen Danseker.3 Els pirates europeus van portar tècniques de navegació i construcció naval avançada a la costa Barberisca voltant de l’any 1600, el que va permetre als corsaris expandir les seves activitats fins a l’oceà Atlántico3 i l’impacte de les batudes de Berberia aconseguir el seu punt màxim a principis i mitjans del segle XVII.

L’abast de l’activitat corsària va començar a disminuir en l’última part del segle XVII, ja que els més poderosos navilis europeus van començar a obligar els Estats de Barbaria a fer la pau i deixar d’atacar als navilis cristians. No obstant això, sense aquesta protecció, els vaixells i les costes dels estats cristians continuarien patint fins a principis del segle XIX. Després de les guerres napoleòniques i el Congrés de Viena de 1814 a 1815, les potències europees van acordar la necessitat de suprimir els corsaris barbarescos del tot i es va aconseguir contenir l’amenaça en gran part, encara que incidents ocasionals continuarien succeint fins que finalment es controlés el perill que suposaven els musulmans per a les costa europea amb la conquesta francesa d’Algèria en l’any 1830.

Els més famosos corsaris van ser els germans otomans Barba-rossa (el sobrenomenat Hızır (Jeireddín) i el seu germà gran Oruç), que van prendre el control d’Alger a principis del segle XVI i el van convertir en el centre de la pirateria Mediterrània durant els següents tres segles, així com establir la presència de l’Imperi otomà a Àfrica del Nord que va durar quatre segles. Altres famosos corsaris-almiralls otomans inclouen a Turgut Reis (conegut com Dragut a Occident), Kurtoğlu (conegut com Curtogoli a Occident), Kemal Reis, Salih Reis, Koca Murat Reis i Tybalt Rosembraise.

El comerç barbaresc d’esclaus es refereix als mercats musulmans d’esclaus que van florir a la costa dels Estats berberiscos del nord d’Àfrica, que incloïa les províncies otomanes d’Algèria, Tunísia i Tripolitània i el sultanat independent del Marroc entre el segle XVI i mitjans del segle XVIII. Les províncies otomanes del nord d’Àfrica estaven nominalment sota suzerania otomana, però en realitat eren majoritàriament autònomes.

Mercat d’esclaus a Alger el 1684.

Els esclaus europeus eren capturats pels pirates berberiscos en incursions de vaixells esclavistes i per incursions en ciutats costaneres des d’Itàlia fins als Països Baixos, amb algunes incursions al nord a Islàndia ia l’est a la Mediterrània. La Mediterrània oriental otomà també va ser escenari d’una intensa pirateria musulmana i que abastava les costes del mar Negre. Encara al segle XIX, la pirateria seguia sent una “amenaça constant per al trànsit marítim al mar Egeu”. S’ha postulat que la inseguretat del mar Mediterrani a causa dels pirates musulmans va ser una de les causes del sofriment europeu durant l’Edat mitjana, ja que tot el comerç havia d’anar per llargues travessies per terra.

Durant segles, els grans vaixells que navegaven per la Mediterrània depenien d’esclaus de galiot subministrats per comerciants d’esclaus d’Àfrica del Nord i de l’Imperi Otomà.

Desembarcament i maltractament de presoners a Alger, per Jan Goeree i Casper Luyken, 1706.

Si bé els musulmans no han registrat les dades exactes del comerç d’esclaus europeus, s’estima que entre 1530 i 1780 fins a un milió i quart de cristians europeus van ser esclavitzats pels musulmans de la costa de l’Berbería.1 Això sense tenir en compte els dos milions i mig de cristians orientals importats a Istanbul per l’Imperi otomà entre els anys 1450 i 1700, procedents dels països cristians que vivien al voltant del mar Negre, principalment l’actual Ucraïna i Rússia

Font: wikipedia