Uns erudits van explicar fa temps com hauria estat la primera guerra entre pobles. L’episodi hauria passat entre dos pobles allunyats a una distància com la que hi hauria entre Berga i Vic, posem per cas

Un dels pobles gaudia plenament de la vida, però l’altre tenia escassetat de recursos per seguir vivint. El poble amb mancances va decidir atacar el poble més lluent

Van arribar allí amb totes les ganes, primer es van fer seves totes les pertinences, incloses les alimentàries. Segons sembla, un cop saciats de les seves penúries, la van emprendre amb les persones que disposaven inicialment d’alguna cosa

No va quedar així la cosa perquè en una etapa inferior hi van calar foc. La missió fou de tot acomplerta, una ràtzia com no hi havia estat mai

Sembla mentida fins on va poder arribar el desastre més absolut. Se’n pot esperar poc de l’home perquè és capaç de fer les majors atrocitats

Ara tots som propensos a no sortir-nos de la ratlla, però llocs de l’Àfrica han experimentat i experimenten esdeveniments com aquest. No hem fer cas per haver esmentat en conteniment africà perquè l’Europa del s. XX ha experimentat coses encara més recargolades

Coses com aquestes s’anomenen crims contra la Humanitat, però aquests fets planen sobre nosaltres: no cal atribuir-ho tot a africans majoritàriament pacífics

Quan em pregunten sobre la salut, dic que és un estat de benestar personal. Això pot fer referència a la Pau, un estat de benestar social…

Preneu-vos-ho segons la vostra forma de veure-ho…!