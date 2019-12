Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de desembre de 2019

La Guerra Fulani, també coneguda com Jihad Fulani o Jihad d’Usman donen Fodio, va ser una campanya militar de conquesta del territori dels actuals Nigèria I Camerun que va tenir lloc entre 1804 i 1810. Expulsat de Gobir pel seu antic estudiant Yunfa el 1802, el reformista islàmic Osman Dan Fodio va formar un exèrcit fulani per liderar una jihad contra els regnes hausas de nord. A l’adonar-se de l’amenaça que les forces de Usman representaven, Yunfa va ajuntar als governants hausas per oposar-se a ell

Els governants hausas van causar els gihadistes una sèrie de cops inicials, especialment durant la Batalla de Tsuntua (al desembre de 1804), durant la qual Usman va perdre més de 2.000 homes. L’any següent, però, les forces d’Usman assetjar el Kebbi i van establir una base permanent a Gwandu. Recolzant-se en el descontentament popular causat en part per la fam i en part per la política fiscal hausa, els jihadistes van continuar el seu avanç prenent la capital de Gobir, Alkalawa, en 1808 i assassinant a Yunfa

Usman unir les terres conquerides sota l’Imperi Fulani. L’èxit de la jihad va inspirar a tot un nombre de jihadistes a l’Àfrica Occidental, com Seku Amadu, fundador de l’Imperi Massina, Umar Tall, fundador de l’Imperi Tuculor, Samory Touré, fundador de l’Imperi Wassoulou, i Modibo Adama, fundador de l’Emirat Adamawa

Font: wikipedia