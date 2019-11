Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de novembre de 2019

La guerra d’Ifni va enfrontar a forces espanyoles amb marroquines en la pretensió per part d’aquestes últimes de controlar les colònies d’Ifni, el Protectorat Sud (Cap Juby, capital Vila Bens / Tarfaya) i el Sàhara Espanyol, en aquells dies sota administració espanyola com a part de les seves possessions al Sàhara Occidental, al nord d’Àfrica, entre octubre de 1957 i abril de 1958 i que va culminar amb l’avortat setge de la ciutat de Sidi Ifni. Deu anys després el govern d’Espanya de Francisco Franco, en acord de 12 d’octubre de 1968 atorgaria la retrocessió d’Ifni al Marroc. La bandera espanyola es va arriar de Sidi Ifni el 30 de juny de 1969

Aquesta guerra va tenir lloc en el context del procés de descolonització d’Àfrica durant la segona meitat de segle XX. La guerra va ser dirigida fonamentalment per elements de l’Exèrcit d’Alliberament Marroquí, l’antiga força d’alliberament que va lluitar per la independència contra els francesos, liderats pel dirigent de l’Istiqlal, Ben Hammu. Un cop obtinguda la independència, mentre que aproximadament la meitat dels membres de l’exèrcit d’alliberament es constituïen en l’Exèrcit Reial Marroquí, la resta es va dirigir a sud a conquerir les possessions espanyoles en el nord d’Àfrica. Els grups armats marroquins operaven per tot el territori de l’Sàhara, inclòs l’ocupat encara per França a l’est (avui Algèria), Ceuta (Nord), Melilla (Nord-est), i a sud (avui Mauritània)

Font: wikipedia