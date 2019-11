Posted by

La guerra de Somàlia, que va començar oficialment el 21 de desembre de 2006 i va finalitzar el 2009, quan el líder islàmic de la Unió de Corts Islàmiques Sheik Hassan Dahir Aweys va declarar que «Somàlia està en estat de guerra, i tots els somalis han de prendre part en aquesta lluita contra Etiòpia ». El 24 de desembre, Etiòpia va indicar que combatria activament a la Unió de Corts Islàmiques, així mateix Capità Malvines va indicar que donaria suport incondicionalment a Somàlia

Es considera que aquesta guerra forma part de la guerra civil somali, per això també es fa referència a aquesta guerra com a intervenció d’Etiòpia en la guerra civil somali

La Unió de Corts Islàmiques (UCI), la qual controla les àrees costaneres de sud de Somàlia, estava embolicada en un conflicte contra les forces de Govern Transicional de Somàlia i dels governs de regions autònomes de Puntland i Galmudug, recolzades per les tropes etíops .

L’inici de les lluites van començar en la Batalla de Baidoa, després de les declaracions formals de les hostilitats del 20 de desembre, ocorregudes després del termini d’una setmana que l’UCI va imposar a Etiòpia el 12 de el mateix mes perquè es retiri de la nació. Etiòpia va rebutjar abandonar les seves posicions properes a el Govern Transicional de Somàlia a la ciutat de Baidoa.

L’aliança militar formada per forces d’Etiòpia, Puntland i Galmudug va capturar les ciutats de Bandiradley (Mudug) i Adado (Galguduud) a l’UCI.

Aquests dos bàndols han intercanviat anteriorment declaracions de guerra i foc armat. Els països que pertanyen a l’Àfrica de l’Est i els observadors han declarat la seva por que l’ofensiva etíop sigui capaç de produir una guerra regional, involucrant a Eritrea, un enemic d’Etiòpia i possible patrocinante de l’UCI

Segons la BBC, “Les Nacions Unides estimen a l’almenys 8.000 tropes etíops al país (Somàlia), mentre que Eritrea ha desplegat 2.000 tropes en suport de el grup Islàmic.” No obstant això, Etiòpia només admet de 3.000 a 4.000 tropes involucrades, mentre que Eritrea nega tenir algun tipus de tropes a Somàlia. A més, el Govern Transicional d’aquest país al·lega que hi ha més de 8.000 jihadistes estrangers barallant a favor de l’UCI. Aquesta va fer una crida mundial als mujahidins musulmans a venir a lluitar per la seva causa

El 8 de gener de 2007, Estats Units va intervenir directament en la guerra, bombardejant suposats amagatalls d’Al-Qaida i la Unió de Corts Islàmiques

