Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

Una activitat que s’està fent un lloc a l’Àfrica és el muntanyisme que satisfà tant els qui el practiquen com la butxaca africane

És una activitat que respon al respecte al medi natural i que projecta a Europa una nova forma de fer turisme

Derivats dels primers safaris (safari vol dir viatge) dedicats a la caça d’espècies africanes, han nascut els safaris fotogràfics de la mà d’africans molt coneixedors del seu medi natural

Derivats de l’arqueologia també es molt important la visita dels medis construïts a l’antiguitat tal com passa a Egipte o Etiòpia. No podem obviar en aquesta secció Zimbàbue així com altres països africans

El Marroc gaudeix de ciutats de renom internacional com ara Casablanca, Marràqueix o Fès, ciutat d’un alt nivell cultural. De fet el Marroc és de per si un país amb una oferta turística extraordinària

Qui no ha sentir parlar de les exquisideses d’Egipte amb una forta oferta turística. Tunísia, un lloc emblemàtic, ha perdut pistonada pels atacs terroristes contra el turisme, que el govern mira d’eliminar