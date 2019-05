Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de juny de 2019

El Gran Zimbàbue és el nom donat a les ruïnes d’una antiga ciutat situada al sud d’Àfrica, al que avui dia es Zimbàbue. Aquesta ciutat va ser el centre d’una poderosa civilització coneguda com Imperi monomotapa (o en super forma original munhumutapa) que abastava zones de Zimbàbue i Moçambic. En aquella època aquesta civilització va arribar a comerciar Amb altra parts d’Àfrica en ports com el de Sofala, al sud del delta del riu Zambeze. El Gran Zimbàbue es consideració com el santuari nacional de l’actual Zimbàbue, on es va trobar l’Ocell de Zimbàbue, el símbol nacional del país. Actualment és un lloc arqueològic de gran importància.

Gran Zimbàbue o “cases de pedra” és el nom donat el conjunt de ruïnes i construccions de pedra escampades en una àrea de Uns 150 km² en què es avui l’actual país de Zimbàbue, que, de fet, és així anomenat per aquestes ruïnes . L’origen de la paraula Zimbàbue no es coneix amb cert, però hi ha almenys tres teories al respecte.

A la primera teoria, la paraula Zimbàbue potser es refereixi a una forma curta de ziimba remabwe o ziimba rebwe, que és un terme xonaona (dialecte Karanga) que significa ‘gran casa construïda amb blocs de pedra’. En el dialecte Karanga de l’idioma xona imba vol dir ‘casa, edifici’ i ziimba o Zimba significa una casa o edifici enorme ‘. La paraula bwe o ibwe (en singular, mabwe en plural) significa en el dialecte Karanga un bloc de pedra ‘. Per tant, segons aquesta interpretació de la paraula Zimbàbue clarament s’infereix que l’origen de la paraula es refereix a l’antiga ciutat del Gran Zimbàbue on els enormes edificis van aparèixer ser construïts en grans blocs de pedra. El poble xona de llengua Karanga es troba actualment vivint al voltant de la zona del Gran Zimbàbue en el qual es l’actual província de Masvingo i se sap que han habitat aquesta regió des de l’època de la construcció de l’antiga ciutat.

La segona teoria diu que la paraula Zimbàbue és una contracció de dzimba woye, que vol dir ‘cases de veneració’ en el dialecte zezuru de l’idioma xona. Aquest termini es reserva Generalment per Les Cases dels caps o sobre tombes. Així mateix, es fa notar que el poble xona de llengua zezuru es troba escampades a una distància de 500 quilòmetres en direcció nord-est del que és el complex del Gran Zimbàbue.

La tercera teoria afirma que la paraula Zimbàbue procedeix de l’idioma xona amb la forma dzimba dza mabwe que significa ‘casa de pedra’, el qual faria referència a les ruïnes del Gran Zimbàbue.

Font: wikipedia