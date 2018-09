Gran desert del Sàhara

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de setembre de 2018

El Sàhara és el desert càlid més gran del món (9.065.000 km2). Hi caben prop de 18 Espanyes o dues Unions Europees. Tot el desert del Sàhara abriga uns 2 milions de persones El desert es va començar a formar fa uns 18.000 anys

El Sàhara es pot dividir en vàries regions: el Sàhara occidental, les Muntanyes d’Ahaggar, les Muntanyes de Tibesti, les Muntanyes d’Aïr, el desert del Téneré, i el desert de Líbia

El Sàhara està repartit en diferents països: Algèria, Egipte, Líbia, Marroc, Mauritània, Malí, Níger, Sàhara Occidental, Sudan, Tunísia, i Txad.

El sud d’aquest desert està limitat pel Sahel, una zona de transició que va del final del desert pròpiament dit fins l’Àfrica humida. El Sàhara va de banda a banda de l’Àfrica: des de l’oceà Atlàntic fins la mar Roja. La mar Mediterrània seria la seva part superior descomptant les seves riques zones de conreu

Els habitants originaris del Sàhara són els amazics i els tuaregs (també de llengua amaziga). Segons les regions però, els tuaregs utilitzen dialectes diversos.

A la zona tuareg d’Algèria, per exemple, parlen en tamashek (tamahaqt, tamajeq). A partir del segle VII els àrabs van islamitzar les poblacions autòctones.

Actualment hi viuen vora dos milions i mig de persones (comptant zones àrides i humides), sobretot a Mauritània, el Marroc i Algèria. Hi predominen els amazics o berbers, els saharauis i diverses ètnies negres. Podria ser l’amor a l’entorn que fa que encara hi visquin tantes persones

Font: wikipedia