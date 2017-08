Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 d’agost de 2017

Ha arribat el moment en què els governs africans deixin de mirar-se el melic perquè cal buscar línies de treball més sòlides

Si els governs africans presentessin plans de desenvolupament creïbles que intentessin buscar fidelment projectes que donessin satisfacció als mercats internacionals, aconseguirien una important inversió estrangera que els permetria progressar

En aquest moment, tal com ho ha manifestat Nacions Unides a través de la seva agència pertinent, els països africans no serien mai més pobres i continuament empobrits sinó països en desenvolupament

El cofoïsme general de les autoritats africanes només troba repercussió en les classes baixes o senzillament pobres, que no poden aixecar el cap

És més en la majoria dels països africans, els pobres viuen en un fangar immens que les classes superiors volen eternitzar. En molts països africans la solidaritat gairebé no se sap què és. Tot plegat perjudica el poble

La idea de governs africans corruptes cal buscar-la en una massa de gent que té obligacions amb d’altres persones. Més m’estimo de parlar de societats corruptes que de governs corruptes perquè és la societat qui enlaira els seus governants

Les polítiques aplicades a la inversió estrangera només fan al·lusió a un nou colonialisme, teoria que només perjudica el poble. La política imperant és omplir el cap dels ignorants amb somnis i il·lusions que mai es faran realitat, al pas que anem.

Seguint la trajectòria aplicada fins el present no fa altra cosa que enfonsar cada dia més les classes més vulnerables. L’expressió dels pobles africans és sincera, però sol ser coaccionda per membres de classes superiors perquè els hi agrada tenir el peu al coll de tota una sèrie de persones