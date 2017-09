Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA / viquipèdia – Les Corts – 28 de setembre de 2017

Els qui hem tingut la sort de sobreviure al s. XX tenim curiositat per saber com en la pràctica podríem tenir accés a noves (i millors) vies per poder optar a una nova governança

El Diccionari Normatiu Valencià defineix la governança segons segueix:

Nova forma de governar en un món globalitzat, que es basa en l’eficàcia, la qualitat i la bona orientació de les intervencions de l’Estat, procediments que li atorguen legitimitat.

Forma d’interacció de les administracions públiques amb el mercat i amb les organitzacions de la societat civil, com ara empreses, patronals, sindicats i altres, sense que s’establisca una subordinació jeràrquica en la presa de decisions, sinó una integració en xàrcia.

El tema és d’interès mundial. Només cal pensar que el magnat sudanès Mo (Mohammed) Ibrahim va convocar durant el 2006 els Ibrahim Prize per donar rellevància als millors governants africans. A Mo Ibrahim li dol molt haver de deixar de tant en tant alguns anys deserts

La crisi financera islandesa de l’any 2008 sacsejà amb duresa Islàndia. Els principals bancs van fer fallida i la corona islandesa patí una forta devaluació. L’anomenada “Revolució de les Cassoles” iniciada a Islàndia el 2008 va ser un model de referència per a altres moviments ciutadans a Europa

Molts islandesos, però, van quedar descontents de l’estat de l’economia i les polítiques d’austeritat del govern. El Partit de la Independència, de centredreta, va tornar al poder en coalició amb el Partit Progressista, liberal, en les eleccions de 2013.

L’Ajuntament de Barcelona organitza la jornada “Cap a un nou model de governança” per debatre entorn la relació entre ciutadania i administracions (09/10/2013). Va ser una jornada molt densa on hi van concórrer persones tan populars com Ada Colau (PAH) i Muriel Casals (Òmnium). La idea era que poble i Ajuntament col·laboressin entre si

La conferència inaugural anà a càrrec d’una professora de Dret a la Universitat d’Islàndia per relatar-ne el statu quo de la governança a Islàndia. La professora és de Madrid

Aquesta brillant professora va repartir un article sobre com legislar, escrit fa uns setanta anys, però encara actual. És un article breu (un parell de quartilles) que fa reflexionar sobre com s’han d’escriure les lleis. El resum és que que cada legislador ho ha de fer en consciència, s’ha d’oblidar de tot per actuar segons dicti la seva consciència la qual cosa s’ha d’aplicar per decidir la llei. Segons això per votar també cal fer-ho en consciència