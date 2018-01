Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de gener de 2018

És conegut que la Marina mercant catalana va recórrer les costes del nord d’Àfrica durant anys. Fruit del seu poder és que atracava normalment a l’illa tunisiana de Djerba, que esdevingué en la pràctica administrada per la Corona d’Aragó

Djerba era aleshores el que serien les Canàries en la ruta cap ales Amèriques, unes illes d’avituallament per travessar d’un cop d’Atlàntic. Vaig confessar aquests fets a una tunisiana, però li va treure importància

Tunísia va ser punt d’arribada per gust i per força de Ramon Llull, l’artífex de la cultura catalana. Hi va ser empressonat, però no per això no li van minvar les seves aptituds en tot el que tot se sabia a l’època ni el que hi va aportar

Ramon Llull va ser més que un mallorquí, seria com diríem ara un home global, admirat per totes aquelles persones que tinguessin prou sabiduria

Tunísia va ser per a la filosofia i les arts de la Corona d’Aragó un punt d’anàlisi i de partida. Quan penso en aquestes coses m’agafen esgarrifances i penso en totes aquelles persones que mai han sentit parlar d’aquest gran home de les lletres i les ciències

Tot això va passar cap allà el sigle XIII, vuit-cents anys abans que ens animem a escriure aquestes paraules. Sembla mentida la dificultat de transmissió de pensament que hi havia en aquelles èpoques

Si les coses haguessin funcionat com ara, faria segles que s’haurien desenvolupat entre d’altres coses la informàtica, però ara només tenim dret a plànyer-nos