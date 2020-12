Giving Tuesday, un dia per donar pel català

Plataforma per la Llengua – Barcelona – 2 de desembre de 2020

Hola, La Veu d’Àfrica, avui la Plataforma per la Llengua s’uneix al Giving Tuesday, un dia per donar! Per tercer any consecutiu a l’entitat participem en una iniciativa mundial que vol incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. Enguany ens hem marcat un objectiu: millorar la situació del català en el jovent d’Eivissa, on només el 2,9% dels joves parla en català habitualment.

I com ens ho farem? Apropant el català a través de tallers, seminaris i xerrades. A l’entitat fa anys que desenvolupem una tasca social en l’àmbit juvenil, en la cultura i també en relació a l’arrelament i la cohesió social. Per dur-ho a terme volem aconseguir 10.000 €. És un gran repte i comptem amb tu per fer-ho possible!

Les darreres setmanes hem explicat el projecte i molts ja hi han donat suport, ets un d’ells? Si ja has fet el donatiu, t’animem a compartir la iniciativa amb el teu entorn. Volem que el català estigui present en el jovent i volem incidir a Eivissa i en aquells punts del territori en què un petit gest pel català fa més falta que mai.

I tu, ja hi has participat? Ara és el moment:

Com ens pots ajudar?