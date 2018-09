Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de setembre de 2018

Sembla que es vol girar la truita de la situació en què viuen immigrats. Aquesta notícia surt a la portada de l’ARA de dilluns passat. Es resumeix dient que es volen fer visibles els immigrats

El primer pacte nacional per a la immigració es va fer el 2008. Tot indica que va fracassar. Una coneguda meva no cessa per ficar-se amb la immigració. Jo li pregunto sempre el mateix: “N’has vist cap d’estranger”. No, no n’ha vist mai cap, potser algun

Aquest és l’argument que la SDRCA utilitza per explicar que els immigrats van a treballar i cap a casa. En alguns casos passaran a veure la seva associació. Vam participar en una trobada sobre els mitjans de comunicació

Vaig marxar a la mitja part. Es feien alguns diaris ètnics, però semblava que tothom havia adoptat el model de la casa regional que tan de mal havia fet a casa nostra de cara la integració de les persones procedents de diverses parts de la resta d’Espanya

Vaig marxar a la mitja part perquè ningú va fer esment de la necessitat que la premsa que domina el mercat publiqués notícies pròpies dels immigrats, i més encara que fossin positives

Ara sembla que es vulgui girar la truita amb unes expectatives enormes. S’hauria de fer tot de mica en mica perquè anés penetrant a la societat. Aquest cop hi ha com a mínim una garantia. El conseller del Govern de la Generalitat de Catalunya és d’origen marroquí, Chakir el Homrani. Hi ha 3 diputats que també ho són

Aquesta és una satisfacció per la SDRCA perquè fa temps que ho predica. Ara només haurem d’esperar en què cristal·litza tot plegat