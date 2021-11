Gestió soledat

Ajuntament de Barcelona, 17 de novembre de 2021

Com potser ja sabeu l’Ajuntament de Barcelona va aprovar en el ple del mes de juliol d’aquest any, l’Estratègia municipal contra la soledat (https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/barcelona-contra-la-soledad/estrategia-municipal-contra-la-soledad), una iniciativa de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans.

Dins de l’Estratègia es va proposar crear un pacte ciutadà contra la soledat. És per això, que per poder dur-lo a terme, el primer pas, és la creació d’un directori de les entitats que ofereixen serveis a la població de Barcelona per pal·liar la soledat i/o l’aïllament social per un posterior inventari dels projectes o serveis que tenen.

I aquí és on necessitaríem la vostra col·laboració. Si teniu algun projecte que està orientat a pal·liar la soledat i/o l’aïllament social ens interessaria si ens poguéssiu facilitar la següent informació per poder-vos incloure en la base de dades del directori:

Nom del projecte:

Descripció del projecte:

Altres entitats involucrades (si s’escau):

Enllaç web (si s’escau)

Localització: a quin/s districte/s i barri/s de la ciutat de Barcelona es duu a terme el projecte o si és en l’àmbit de ciutat

Subvenció municipal: sí/no

En el cas que fos necessari, es podria realitzar una vídeoconferència per facilitar-nos més informació sobre el projecte que dueu a terme sobre el tema de la soledat i/o aïllament social.

Esperem la vostra resposta ​

Estratègia Municipal – Pacte de Ciutat contra la soledat

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

ajuntament.barcelona.cat/dretssocials

barcelona.cat/soledat

Butlletí “Barcelona contra la soledat”