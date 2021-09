Posted by

Núvol, 16 de setembre de 2021

Gerard Furest ha fet un llibre sobre el futur del català. Un altre? Sí i no: El decàleg irreverent per a la defensa del català (Biblioteca del Núvol), que arrriba avui a les llibreries, treu els debats sobre la llengua de la complaença i els porta a la crua realitat del segle XXI. Per Joan Burdeus