Josep Juanbaró – 5 de novembre de 2018

Fa uns anys, però no massa, que un grup d’investgadors va fer pública una pinzellada de la composició ètnica d’Espanya tal com deia un diari de Barcelona. Parlar de grups ètnics al nostre país no evita considerar que en molts països europeus també hi ha diversitat ètnica, tal com assegurava un company de feina

L’estudi de la composició ètnica es basava en persones que havien nascut poc abans de les grans migracions de postguerra. Va sortir un mosaic interessant perquè nosaltres ens dividim en 3 grans grups ètnics: 69% d’íbers, 20% d’orientals, 11% de magribins

Es va fer pública la rellevància de trobar moltes persones d’ascendència magribina per una deportació que es va produir uns segles abans en una zona documentada. A l’estil purament stalinista

Poca cosa es deia més al gran públic, potser resguardant les conclusions com a secret nacional. Segurament es va publicar l’estudi en revistes especialitzades per trossos o sencer

Em fa ballar el paraigua la paraula orientals. La història que ens explicaven deia que havien arribat fenicis, grecs, i, com orientals podríem pensar en jueus perquè quan s’acaba el Mediterrani oriental hi trobem una munió de pobles molt acostumats a viatjar

Aquesta zona fou de molta cultura com ara la d’egipcis del temps dels faraons i grecs. Unes cultures que han deixat empremta en la Història universal. Discernir la realitat més exacta requereix recursos humans, econòmics, i històrics, fent un avenç a tot el que pugui discernir

Strictu senso la Mediterrània oriental està concentrada ara en pocs països: Síria, Líban, Israel, i potser també Jordània

D’entrada vaig considerar molt minsa la presència magribina, però no havia tingut en compte la possible migració al nord d’Àfrica on van trobar de companys de viatge els jueus. Els qui no van trobar mandat en els Reis Catòlics bé prou que se n’havien d’anar d’Espanya

M’interessa aquest tema, per la qual cosa faig una crida a persones que em poguessin il·lustrar