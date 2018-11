Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de novembre de 2018

El diari ARA titulava (13 d’octubre de 2018): “Un gen implicat en l’ansietat va ajudar els nostres avantpassats a sortir d’Àfrica”. Desglossant cada mot s’entendrà millor el titular. El Diccionari normatiu valencià diu que gen és: “la seqüència d’àcid desoxiribonucleic que constituïx la unitat funcional hereditària”. Ansietat és: “una inquietud intensa, preocupació per alguna cosa” o també “un estat d’intranquil·litat i d’agitació amb sensació d’opressió al cor”.

Nguema Emaga, president de SOS África, fa breus discursos africanistes amb què vol demostrar la importància dels africans en la història de la Humanitat. Un detall que m’ha quedat clar és que possiblement el primer calendari es va fer a l’Àfrica. Aquest calendari seria de més de quatre mil anys d’antiguitat (no sé si aquests anys van ser anteriors a l’edat de Crist), havent influït en el posterior desenvolupament de calendaris

Sí, Àfrica ha estat molt important en el desenvolupament de la Humanitat, però vaig conèixer a Yaúnde una empleada de l’hotel on vaig ser: “ningú els ha dit que marxessin”. Això m’ho va dir després de comentar-li hi ha grups importants de camerunesos a casa nostra

Patiran ansietat aquests migrants ? Doncs potser sí perquè estan farts de viure al Camerun. Podria tenir una connotació genètica ? Aquest neguit que patien aquests avantpassats africans no vol dir que l’Àfrica es buidés. La proporció podria ser l’actual ? Tenen encara aquest gen els africans ?

Si nosaltres som hereus genètics d’aquells africans que van migrar, també el tenim els europeus ?

Té raó Nguema Emaga quan diu que la seva història s’ha amagat ? Pel que sabem d’Àfrica, no tenim constància que cap grup negroafricà hagués desenvolupat l’escriptura. Hi haurà persones que pensaran que és una mancança cognitiva, però jo crec que era una forma de guardar secrets

“Quan es mor africà, es crema una biblioteca ? ”. Segons sé hi va haver un incendi en una biblioteca d’un rei que parlava basc. Es va cremar tot el basc que hi havia a la biblioteca. Això té encara connotacions actuals perquè es van perdre moltes paraules i expressions

Què us sembla ? Es pot establir una connexió entre aquests dos fets ? Sota el meu punt de vista la història de molts països africans tenen una foscor molt important. Els propis africans no tenen una tendència massa clara per explicar les seves coses. Quan ho he provat, es pot dir que juguen una mica amb l’interlocutor. És més, segons com se n’aprofiten

“Àfrica per als africans”, diuen