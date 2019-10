Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de setembre de 2019

El riu Gàmbia és un riu d’Àfrica de 1130 quilòmetres de longitud, un dels més grans del continent. Neix al massís Fouta-Djalon, al nord de Guinea, i desemboca a la ciutat de Banjul (Gàmbia), a la vora de l’oceà Atlàntic. La meitat del seu recorregut és navegable.

El riu travessa longitudinalment Gàmbia, el país més petit de l’Àfrica continental, que ocupa la meitat del curs inferior del riu i les seves dues riberes.

Des Fouta-Djalon, el riu Gàmbia flueix cap al nord-oest penetrant en la província senegalesa de Tambacounda, on banya el Parc nacional Niokolo-Koba; més tard, se li uneixen els afluents Nieri Ko i Koulountou, per després entrar en el territori de Gàmbia. A partir d’aquest punt, el riu flueix en direcció oest, en un recorregut ple de meandres. En la seva desembocadura té una amplada de deu quilòmetres. Prop de la desembocadura es troba l’Illa James, usada com a port de sortida del comerç d’esclaus (lloc declarat per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat).

Font: wikipedia