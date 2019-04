Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’abril de 2019

Gaborone és la capital de Botsuana, amb una població estimada de 208.411 habitants (2005). Es localitza a la vall de les muntanyes Kgale i Oodi, a la zona sud-oriental de Botsuana. Està a 15 quilòmetres de la frontera amb Sud-àfrica i a 358 quilòmetres de Pretòria. També és la capital administrativa del districte sud-es

En ella es troba la seu de la Comunitat de Desenvolupament de l’Àfrica Austral; l’organització va ser fundada el 1980 amb l’objectiu d’incrementar la cooperació econòmica dels seus membres i reduir la dependència de Sud-àfrica. A Gaborone es troba la Universitat de Botsuana.

La ciutat va ser fundada al voltant de 1890 per Kgosi Gaborone, un cap africà. Abans de 1969, la ciutat era coneguda com Gaberones. Gaberones va reemplaçar a Mafeking com la capital de Betxuanaland el 1965. Aquesta ciutat estava fora de Betxuanaland, en el que avui és una província de Sud-àfrica, un arranjament dels principis del període colonial. Quan el protectorat es va independitzar, Botsuana necessitava una capital dins del seu territori. Es va pensar que Lobatse podria servir com a capital, però es va decidir que era molt limitada, i que la nova capital es crearia adjacent a Gaberones. El centre de la ciutat va ser construït en tres anys, incloent la seu del parlament, oficines de govern, una estació d’energia, un hospital, escoles, una estació de ràdio, comissaries de policia, oficines postals i més de 1.000 cases

Botsuana, el nom oficial és República de Botsuana (en anglès, Republic of Botswana, en Osset: Lefatshe la Botsuana), és un país sobirà sense sortida al mar del sud d’Àfrica la forma de govern és la república parlamentària. El seu territori està dividit en nou districtes. La capital del país és la ciutat de Gaborone

Geogràficament el país s’estén sobre terreny pla, amb un 70% de la seva superfície coberta pel desert de Kalahari. Limita amb Sud-àfrica al sud i sud-est, amb Namíbia a l’oest i al nord, amb Zimbabue al nord-est i al nord amb Zàmbia en un sol punt. Ocupa el lloc 48 en països per superficie

Botsuana va ser un dels països més pobres d’Àfrica en el moment en què es va independitzar del Regne Unit el 1966, quan exhibia un PIB per càpita del voltant dels 70 dòlars. No obstant això, Botsuana és una nació que ha aconseguit un increment important en el nivell d’ingressos, amb una de les economies de més ràpid creixement en el món. Segons estimacions de l’FMI el 2018, Botsuana presentava una taxa de creixement mitjana anual de 9 per cent, i posseeix un PIB (PPA) per càpita d’al voltant de 18,843 dòlars, sent un dels més alts d’Àfrica

Encara que en l’historial de Botsuana destaca un bon govern i creixement econòmic recolzat per una gestió macroeconòmica prudent i amb equilibri fiscal, això contrasta amb els alts nivells de pobresa al país, la desigualtat i una desocupació persistentment elevat, amb xifres properes al 20%

L’alta inversió en educació, un 21% del PIB, ha aconseguit importants conquestes com la provisió d’educació gairebé universal i gratuïta, així com també millores notables en el sector salut per disminuir mortalitat per malalties. Això ha permès a Botsuana tenir un desenvolupament humà relativament alt i és considerat un dels més alts de la Àfrica subsahariana

Els ingressos familiars són molt més baixos en les zones rurals que en les urbanes (Hies 2002/03). Tot i que la taxa de pobresa rural ha disminuït, segueix sent significativament més alta que en les urbanes. La taxa d’infecció per VIH / sida s’ha reduït, com a resultat d’una agressiva intervenció del govern en la lluita contra la malaltia, on els medicaments són proporcionats gratuïtament als ciutadans. El 2013 s’estimava un total de 320.000 ciutadans infectats

El país ha intentat diversificar la seva economia en els últims anys. El 2008 depenia en gran mesura dels serveis (45,2%), la indústria (52,9%), i agricultura (1,9%) estretament vinculades amb el comerç amb Sud-àfrica

