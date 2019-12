Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de desembre de 2019

El futbol és un dels esports més preferits a l’Àfrica. Alguns jugadors d’ascendència africana formen part de LaLiga 2019 / 2020.

Només hi són representats enguany 2 clubs de futbol catalans: el FC Barcelona i el RCD Espanyol de Barcelona. L’Espanyol no té jugadors d’ascendència africana, però el Barça en té 5 a la plantilla actual de primera divisió. Són:

Ansu Fati (Bissau, Guinea, 2002)

Ousmane Dembélé (Vernon, França, 1997), d’ascendència malí i senegalesa

Samuel Umtiti (Yaünde, el Camerun, 1993)

Nélson Semedo (Lisboa, Portugal, 1993) , d’ascendència capverdiana

Moussa Wagué (Bignona, Senegal, 1998)

Jo vaig estar dormint en un hotel on s’havia concentrat la selecció nacional del Camerun. Aquesta selecció camerunesa és coneguda com Les Lions Indomptables. Els jugadors frisaven per defensar els colors del Camerun perquè són molt populars

La Federació Catalana de Futbol (FCF) és la federació territorial de la Reial Federació Espanyola de Futbol a Catalunya.

Des de la seva fundació fins al 1940 va ser l’encarregada d’organitzar el Campionat de Catalunya de futbol. Actualment organitza la Copa Catalunya, totes les categories des de la Tercera Divisió cap avall, així com la selecció autonòmica de futbol. Des de 2009 organitza també el Trofeu Catalunya Internacional

