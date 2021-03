Fundacio Impulsa Talentum i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten els Premis Talent Cambra 2021

Posted by

Demà dijous, a les 12, amb seguiment telemàtic

​Una conferència de Genís Roca, CEO de Roca Salvatella, sobre “la tecnologia i la comunicació per sortir de la crisi” dona el tret de sortida de la convocatòria 2021 dels Premis Talent Cambra, que per segon any consecutiu programa la Fundació Impulsa Talentum i la Cambra de Comerç de Barcelona. Uns premis que reconeixen projectes d’emprenedoria en tots els àmbits científics, socials i culturals, i que són un reflex de bones pràctiques i casos d’èxit empresarials.

Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Bru Recolons, president de la Fundació Impulsa Talentum, anunciaran la convocatòria d’enguany que tindrà un caràcter especial i que vol premiar reptes que els diversos sectors que formen part dels Premis llançaran els propers mesos al sector emprenedor i creatiu.

Segons Recolons, els Premis Talent Cambra 2021 seran un reflex de l’ecosistema innovador català que, després d’un any de pandèmia, segueix innovant i pensant com millorar la societat, des de la salut a la tecnologia, passant per tots els sectors econòmics i industrials.

La presentació dels Premis Talent Cambra es podrà seguir demà dijous, a les 12 del migdia, a través del web del Catalonia Talent, mitjà de comunicació especialitzat en emprenedoria i creativitat, editat per la Fundació Impulsa Talentum, i per les xarxes socials dels Premis Talent i del mateix digital.

Barcelona, 24 de març de 2021

