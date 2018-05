Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de maig de 2018

Fa temps que vaig llegir en una revista d’actualitat un article sobre la projecció del tabac a l’Àfrica. Es veu que en aquest continent és o era del 8%. Al llegir aquesta dada vaig recordar que la nostra taxa de fumeques és o era del 24%, la qual cosa podria indicar que nosaltres som tres vegades més rics que els africans

Això ho vaig comentar al Camerun, però em van dir que això de ser tres vegades més pobres no era així sinó com a mínim tan rics com podíem ser nosaltres. No vaig voler continuar amb la polèmica, però com a mínim és una anècdota

Fumar és un vici o una drogodependència que se sol agafar de jove per moltes raons. Una d’elles és per omplir forats en el transcurs del temps. Quan es feia la mili obligatòria, part dels reclutes es posaven a fumar per avorriment. Un exemple és fer les guàrdies

Els reclutes quedaven enganxats com a mínim durant un període de la seva vida. Tothom sap que fumar és una drogodependència que espatlla la salut del fumador. Que jo sàpiga la taxa de fumadors no ha variat massa des de la seva prohibició en llocs on es conviu amb altres persones

Tanmateix el fumador continua fumant molt malgrat que això li faci més petita la butxaca. L’Estat amb la seva política juga a posar impediments econòmics a favor de la sanitat i a recaptar impostos. Aquests impostos haurien d’anar orientats als fumeques que s’han posat malalts pel tabaquisme

Fumar no és bo ni pel cos ni per l’esperit. No és ridícul haver de sortir al carrer per fer un parell de cigarretes ? No crec que fumar pugui dur massa plaer quan l’esperit està segrestat per una drogodependència

Les companyies tabaqueres no paren de burxar un continent gairebé verge de tabac. Aquestes empreses tenen com a únic objectiu el benefici a base d’incauts. En efecte, no paren en la búsqueda de les millors campanyes de màrqueting

Tot i que l’indicador de fumadors sigui menor que en el nostre país, no deixa de posar damunt la taula que l’economia africana va pujant de mica en mica perquè, si fumen, és que tenen diners per comprar tabac

Com diu la Unió Europea, fumar és dolent per a la salut, però qui fuma no hi pensa. El que és més paradoxal és que no compta la quantitat de diners que hi deixa malgrat les dificultats que hi posa l’Estat