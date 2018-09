Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de setembre de 2018

La Unió Europea fa temps que treballa en les seves costes marítimes (2004). Frontex és des d’aleshores l’Agència europea de la guàrdia de fronteres i costes (315 persones, Varsòvia)

L’actualitat està dient que la Unió Europea està generant més notícies sobre fronteres i costes. Des que hi hagué l’allau de persones sirianes, la Unió Europea està arribant a coses més concretes per impermeabilitzar l’entrada d’estrangers

Fa pocs dies han anat sortint a la llum com ara la dedicació d’uns 40.000 funcionaris especialitzats. Avui es diu que es vol posar en marxa un centre per a immigrants a Egipte

La Unió Europea no és qualsevol cosa sinó un bloc de països que van a l’uníson quan tenen les idees clares. Quan es troben dues delegacions diplomàtiques, UE i un altra país extern, la realitat és que els representants comunitaris fan recordar que aquests parlen per un munt de països i de persones

Queda clar que la UE pot arribar a tenir moltes forces de convicció, i ho dic sobre el centre d’Egipte per posar un cas

Frontex no ha tingut fins ara molt d’èxit si hem de fer cas a la premsa, però ha estat degut, si és el cas, a la falta d’acord entre els països membres que no són pocs. Aquests països són alhora governats per polítiques molt diverses

Jo sempre he estat partidari d’una política permeable, però avui dia les coses han canviat radicalment. Des del nostre país hem acceptat molts immigrants, moltes vegades a favor nostre. L’era dels immigrants que continuen entrant a casa nostra, d’acord amb les dades que tenen les nostres autoritats tant espanyoles com europees, hauria tancar moltes rutes migratòries

Estic convençut que aquest període d’arribada en massa a la Unió Europea s’ha d’acabar sense ofendre ningú