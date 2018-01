Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de gener de 2018

Desconec realment el per què de les actuals divisions territorials que hi ha a l’Àfrica. La raó més estesa a nivell popular és que les fronteres es van posar sota el caprici de les potències colonials, però ho poso inicialment en dubte

Tot i que generalment les fronteres corresponen a les conclusions d’una important cimera de països colonitzadors al final del s. XIX, estan relacionades amb decisions normalment anteriors a aquesta conferència. Àfrica té ara un mapa que tothom respecta

Quan es comparen les superfícies dels estats, queda clar que dominen moltes coses en l’establimet de fronteres

Mentre els belgues va ocupar el Congo Kinshasa, els dos miniestats veïns, Burundi i Ruanda, estaven sota la jurisdicció alemanya, que va cedir a Bèlgica després de la II Guerra Mundial

Malgrat que la potència belga feia i desfeia al Congo, Burundi i Ruanda, mai no es van modificar les fronteres.

Un altre exemple interessant és el dels fang, principalment presents a Guinea Equatorial, però també a Gabon i el Camerun. Un poble partit en tres trossos, però per què ?

¿Les fronteres es van marcar només per interessos econòmics ? ¿Van estar marcades per mercats com en les comarques catalanes o com en les províncies espanyoles ?

Noms d’estats com RCA (República CentreAfricana) o Sud-àfrica exposen països fets a conveniència tot abraçant diferents pobles

Altres estats com el Camerun inclouen un feix de pobles amb costums ben diferenciats, però si s’hagués donat un estat a cada poble potser s’hauria creat un guirigall. Hi hagués hagut per tot Àfrica una gran quantitat de microestats de dubtosa solvència

Tot això ho saben bé els pobles africans i les potències colonials. Les fronteres dels estats africans són molt més permeables que les nostres perquè els africans estan fets per creuar fronteres que no pas nosaltres. Ho fan per raons de negocis a llocs que els són molt més afins que nosaltres a l’estranger