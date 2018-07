Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juliol de 2018

Fressa és la remor indicadora d’una cosa, soroll que delata una acció, la presència d’algú. Així ho defineix el Diccionari normatiu valencià. La fressa africana comença a fer-se sentir

Vaig coincidir en la reunió anual d’AECOC amb una persona de l’organització durant el dinar anual de l’associació. La conversa va derivar a l’accelerat creixement de les grans ciutats africanes. En contra del meu pensament, aquesta persona considerava que les grans ciutats són llocs de grans oportunitats

No m’agradaria viure en una ciutat tan gran com Nairobi perquè faria el gara-gara als que rebutgen persones de la ciutat, anant-se’n a engreixar algun dels cèlebres suburbis, fruits de l’exclusió social

Als governs ja els va bé tot això perquè s’estalvien moltes despeses com ara la urbanització d’un gran nombre de petites i mitjanes ciutats. Els governs no poden o no volen solucionar el tema dels suburbis

Tot esdevé força caòtic, però tothom s’espavila perquè ha de tenir menjar a taula. No és massa governar d’aquesta manera aquests països perquè el que s’hi adiu és el desgovern

Generalment són països superendeutats que no entren en les previsions d’endeutament de països com Espanya

Aquests governs lluny de pensar en liquidar el deute, esperen que els hi perdonin. No us penseu que siguin grans fortunes perquè jo diria que la totalitat del deute africà no és més gran que el deute que pugui tenir França o qualsevol altre país de la Unió Europea

El problema de concedir un crèdit a l’Àfrica prové de les garanties de retorn. Governar aquests països no és tan difícil com es pugui arribar a imaginar perquè tenen una mena de síndrome de Diògenes

La mentalitat africana és molt difícil de comparar amb la nostra. Davant l’evidència d’una mort prematura, s’agafen al que poden aconseguir en el present. No tenen ni de bon tros la formació que ha arribat a assolir cadascú de nosaltres

L’índex de desenvolupament humà és el pricipal indicador de la desgràcia. En una escala de 0 a 1, ells tenen un 0,4 davant del nostre valuós 0,88. El món rural està deixat a més no poder. Funcionant com a satèl·li de les grans ciutats. Tanmateix, la gent s’espavila com pot…!