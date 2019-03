Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de març de 2019

Freetown (Ciutat Lliure en català) és la capital i ciutat més gran de Sierra Leone, a més de ser el seu principal centre econòmic, financer, cultural, educatiu i polític. És una important ciutat portuària a l’oceà Atlàntic, localitzada a la zona occidental del país. Tenia una població de 772 873 habitants en el cens de 2.004, i a partir del 2012 la seva població s’estima en 853.651 habitantes.

Es troba situada a la península de Freetown. Ocupa una part de la desembocadura del riu Sierra Leone, un dels majors ports naturals d’aigües profundes en el món. L’economia de la ciutat gira al voltant del port, que és per on es mouen la majoria de les mercaderies d’exportació del país. És la seu del Fourah Bay College, fundada el 1827, la universitat més antiga a l’oest d’Àfrica. La universitat va jugar un paper clau en la història colonial de Sierra Leone i en les nacions de parla anglesa de l’oest d’Àfrica.

Com a capital de Sierra Leone, és la seu del Parlament, el Tribunal Suprem i la casa de Govern, residència oficial del president de Sierra Leone. Totes les ambaixades estrangeres té la seu diplomàtica a la ciutat. Freetown és una dels sis municipis del país que és governat localment per un ajuntament, encapçalat per un alcalde. L’alcalde i els membres del consell són elegits cada quatre anys per sufragi directe.

El municipi està políticament dividit en tres regions: East End Freetown, Central Freetown i West End Freetown, que al seu torn se subdivideixen en barris. La població és ètnica, cultural i religiosament diversa entre musulmans i cristians. La ciutat alberga un gran percentatge de la població total del país. Igual que en gairebé tot Sierra Leone, el llenguatge Krio és l’idioma principal i de lluny el més parlat a la ciutat.

La ciutat va ser fundada el 1792 com Nova Scotian pel abolicionista britànic John Clarkson, com un assentament d’esclaus alliberats, que havien lluitat al costat britànic durant la guerra revolucionària estatunidenca Els colons van cridar a la seva nova llar Freetown. al voltant de 500 esclaus alliberats a Jamaica van fer el viatge a Freetown en 1800 per la “Sierra Leone Company”. Durant les pròximes dècades milers d’afroamericans, antillans i africans alliberats van arribar a la ciutat com a colons, a través de la companyia de Sierra Leona. Els seus descendents són coneguts avui en dia com criolls.

La República de Sierra Leone (en krio: Sa Lon o Sa Lone) és un país d’Àfrica occidental. Limita al nord amb Guinea, al sud-est amb Libèria i al sud-oest amb l’oceà Atlàntic. El seu nom és una adaptació de la versió en portuguès: Serra Lleoa, el significat era “Serra / Muntanya Leone”. Durant el segle XVIII va ser un important centre de tràfic d’esclaus.

Igual que el seu país veí Libèria, Sierra Leone va ser fundada principalment per a establir a esclaus alliberats, els quals van fundar la capital del país, Freetown, en 1791. En 1808, Freetown va passar a ser una colònia de la Corona britànica, passant la resta del país sota el protectorat britànic a 1896. la colònia i el protectorat es van unir per aconseguir la independència l’any 1961.

Entre l’any 1991 i l’any 2001, Sierra Leone ha patit les conseqüències d’una devastadora guerra civil. La guerra de poder va deixar més de 50.000 persones mortes, gran part de la infraestructura del país destruïda, i més de dos milions sierraleonesos desplaçats com a refugiats en països veïns.

Al gener de 2002, el president de Sierra Leone, Ahmad Tejan Kabbah, va complir la seva promesa de campanya en posar fi a la guerra civil, amb l’ajuda del Govern britànic, la CEDEAO i les Nacions Unides

Serra Lleona va ser un dels països assolats per l’epidèmia d’ebola de 2014-2016 al costat de Libèria i Guinea, en els països han mort més de 11.300 persones en total

Font: wikipedia