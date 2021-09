FRANKFURT 2021 – Tramesa de llibres

Empar Latorre

elatorre@editors.cat

www.editors.cat

València, 279, 1r1a

08009 Barcelona

Tel. 93 215 50 91

Els llibres, juntament amb els catàlegs i material de promoció, els hauríem de tenir a la Secretaria d’EDITORS.CAT abans del dia 4 d’octubre. Podeu enviar els llibres que considereu convenient haguda compte que l’espai d’exposició de la zona col·lectiva serà més ampli que altres anys.

Carrer València, 279, 1r1a

08009 Barcelona

Enguany el magatzem de l’estand serà més petit; per aquest motiu suggerim que no envieu un excés de catàlegs per evitar problemes d’espai. Recordeu també que els llibres no tornen i se’n fa donació a diverses entitats.

Indiqueu clarament al paquet el nom de l’editorial i la inscripció “FIRA DE FRANKFURT. ESTAND CATALÀ”

UBICACIÓ DE L’ESTAND: Pavelló 4.1 – Estand E60

INVITAT D’HONOR: Canadà

Consulteu en el següent enllaç les mesures d’higiene i prevenció davant de la COVID-19:

https://www.buchmesse.de/en/safety-2021