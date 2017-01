Francesc anomena “bogeria homicida” el terrorisme en nom de l’islam

10 gen 2017 per SDRCA

EUSEBIO VAL – Ciutat del Vaticà. Corresponsal – foto AFP – LA VANGUARDIA – 10/01/2017

L’AMENAÇA GIHADISTA: El Papa demana responsabilitat als líders religiosos i polítics musulmans

El papa Francesc, ahir a la Capella Sixtina, a l’avantsala de la qual –l’anomenada sala Règia– va rebre el cos diplomàtic

El discurs anual del Papa al cos diplomàtic sol ser una anàlisi molt detallada sobre l’estat del món segons la visió de l’Església catòlica, que és des de fa segles un actor molt peculiar, però rellevant, en l’es­cena global (la Santa Seu és l’única religió reconeguda com subjecte de dret internacional i que intercanvia ambaixadors). Francesc va dedicar ahir el passatge més important i dur de la seva llarga intervenció al terrorisme gihadista, que va qualificar de “bogeria homicida”, mentre apel·lava a la respon­sabilitat dels líders religiosos i polítics dels països musulmans.

A la sala Règia del Palau Apostòlic, davant representants de més de 180 nacions, Jorge Mario Bergoglio va recordar les múltiples trobades ecumèniques i interreligioses en què va participar durant el 2016, sempre en un esperit de ­concòrdia i de foment de la pau. Va citar la reunió d’ Assís, la visita a la sinagoga de Roma, el viatge a l’ Azerbaidjan –on va acudir a la mesquita de Bakú–, la trobada amb el patriarca rus Kiril a l’ Havana i la recent celebració ecumènica a ­ Suècia amb motiu dels 500 anys de la reforma luterana.

Francesc va explicar que Eu­ropa, en el passat, va patir molta ­violència per raons religioses, i va lamentar que el món no s’hagi ­deslliurat encara d’aquest drama. “Desgraciadament, som cons­cients que, encara avui, l’experiència religiosa, en lloc d’obrir-nos als altres, pot ser utilitzada de vegades com a pretext per a entossudiments, marginacions i violències –va dir el Papa–. Em refereixo en particular al terrorisme de matriu fonamentalista, que l’any passat va segar la vida de nombroses víctimes a tot el món”. El Pontífex va parlar de “matriu fonamentalista” i va evitar les paraules “islamista”, “islàmic” o “gihadista”, per no ferir susceptibilitats entre el públic que tenia davant. Però era clar com la llum del dia a quin fonamentalisme es referia. Va enumerar, un per un, tots els països que han estat víctimes d’aquest tipus de terrorisme, des de l’ Afganistan fins a Turquia. Es va aturar en els casos de Nigèria, on els extremistes de Boko Haram (que tampoc no va esmentar pel seu nom) “prenen com a objectiu qui resa”, d’ Egipte (la matança a la catedral copta del Caire) i dels atemptats de Brussel·les, Niça i Berlín. No va voler oblidar-se de cap tragèdia ni de cap país.

“Es tracta d’una bogeria homicida que utilitza el nom de Déu per sembrar mort, intentant afirmar una voluntat de domini i de poder –va prosseguir el Pontífex–. Faig per tant una crida a totes les autoritats religioses perquè units reafirmin amb força que no es pot matar mai en nom de Déu. El terrorisme fonamentalista és fruit d’una greu misèria espiritual, vinculada també sovint a una considerable pobresa social”.

Francesc es va dirigir amb èm­fasi als líders religiosos perquè transmetin valors “que no admetin una contraposició entre el temor de Déu i l’amor al proïsme”. Als ­dirigents polítics els va instar a “garantir en l’espai públic el dret a la llibertat religiosa, reconeixent l’aportació positiva i constructiva que aquesta comporta per a l’edificació de la societat civil”. “A qui governa li correspon, a més, la responsabilitat d’evitar que es donin les condicions favorables per a la propagació dels fonamentalismes –va afegir el Papa–. Això requereix polítiques socials adequades que combatin la pobresa, i que reque­reixen una sincera avaluació de la família, com a lloc privilegiat de

la maduració humana, i d’abundants esforços en l’àmbit educatiu i cultural”.

Francesc va abordar un dels assumptes que més el preocupen, la immigració i tot el flux de refu­giats. Va mesurar les seves paraules i va demanar als governs “saviesa i altura de mires” per avaluar quant és capaç cada país de protegir les persones que arriben “sense provocar danys al bé comú dels seus ciutadans”.

Bergoglio va reiterar el seu ja ­conegut rebuig, tantes vegades expressat, al “menyspreable tràfic d’armes i la contínua carrera per produir armes cada vegada més ­sofisticades”. No li va tremolar el pols al Papa quan va esmentar les proves nuclears de Corea del Nord, que, segons ell, “causen un gran desconcert” i amenacen amb una nova cursa d’armament atòmic, la prohibició del qual va tornar a exigir, repetint les paraules de Joan XXIII fa més de mig segle.

Hi va haver en el discurs del Papa una referència indirecta, molt crítica, a la ideologia (populista?) que “se serveix dels problemes socials per fomentar el menyspreu i l’odi i veu l’altre com un enemic que cal destruir”. I, sobre Europa, va constatar que passa una fase molt crítica de la seva història i que, “davant les forces disgregadores, és més urgent que mai actualitzar la idea d’Europa per donar a llum un nou humanisme basat en la capacitat d’integrar, de dialogar”.