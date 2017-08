Français mais aussi Anglais

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’agost de 2017

La situació del Camerun és un xic característica perquè forma part del que es coneix com la Françafrique i de la Commonwealth

Tot i que la major part del territori és francòfona, hi ha una llenca de terra on es parla l’anglès. Aquest territori és cap el nord i fa frontera amb Nigèria

L’Estat camerunès reconeix ambdues llengües com a pròpies i oficials. Hi ha camerunesos que es queixen de que l’anglès no arribi a tot el país per ser reconegut, junt amb el francès, oficial arreu

La gran majoria de camerunesos dominen d’allò més bé el francès que es difon per tot el territori, però surten en defensa igualment de l’anglès

Amb tot, no hi ha una real cohabitació, cadascú parla la llengua que li interessa. En els territoris francòfons sí que hi ha una exigènca total de parlar molt bé francès. Es pot dir que el francès s’hi parla millor que a París

Cosa a part són les llengües autòctones que es parlen quan són en família o en grups homogenis. Les persones poden saber un grapat de llengües autòctones com a derivació de llengües i “dialectes”.

Són dialectes de llengües mare, però aquests dialectes no s’anomenen així de forma pejorativa