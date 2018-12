Françàfrica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de desembre de 2018

El Peugeot 504 va néixer el 1968, proclamat cotxe de l’any el 1969. Va destacar per la seva extraordinària robustesa i fiabilitat tot i els seus famosos problemes de transmissió i pèrdua d’oli (24 d’agost de 2018)

Aquest autèntic lleó d’Àfrica s’ha dedicat a fer de taxi malgrat que a Kenya o Nigèria es van deixar de fabricar el 2010. Quan al Marroc van canviar els 504 per Dàcies, els conductors veterans van estar a punt de fer una revolta popular ja que no oferien les garanties dels Mercedes W123 o els Peugeots 504 (24 d’agost de 2018)

