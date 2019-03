Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de març de 2019

No conec cap altre país on el valor de la República sigui tan intens i fructífer com a França. El valor de la República tan omnipresent com omniscient. Ho dic perquè tot problema insoluble es resol en aquest país amb el cant uníson de la Marsllesa

Tot i que França pugui semblar imperfecta, els francesos sempre s’agafen a la República per guanyar-hi tots

La presència francesa a l’Àfrica podria semblar contradictòria, però no ho és. La presència francesa a l’Àfrica és real tot contemporitzant amb els valors africans, només esmentaré els greus disturbis pels que va passar Malí

Malí era a les portes d’un important guerra que trascendia més enllà de les seves fronteres. Hi van arribar els soldats francesos quan tot era calent, per arreglar-se al cap d’uns dies. Es va resoldre aquest problema, però en sortiran d’altres

La presència de França a l’Àfrica és molt important, però té forma global. Insisteixo en la República francesa pot prendre moltes formes, però la realitat és única

Tinc l’honor d’haver estat becari del Govern francès l’any 1985, havent-hi treballat durant quatre mesos. En aquesta època se celebraven els 25 primers anys de la independència d’Algèria

Vaig ser a França en una època especial per a la historia del país perquè hi havia una important arribada d’algerians. Aquest escenari va provocar un debat entre uns i altres

Alguns francesos es van perapetar en una veu que deia que se’ls havia de fer tornar cap a casa perquè s’estaven creant un guetos que feien por, uns altres es fonien en el paternalisme, i molts passaven de tot plegat

Quan jo era allà, naixien els nens que provocarien fa relativament poc els problemes de les banlieues, però les autoritats no van actuar fins que es va encendre la “pòlvora”. Ara pocs recorden aquests fets perquè ara tots són francesos…