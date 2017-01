França obliga a indemnitzar a més de 20.000 afectades pels implants de pit PIP

23 gen 2017

Efa – París | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 21.01.2017

França: Les dones víctimes del frau en les pròtesis mamàries rebran com a mínim 3.000 euros

La justícia francesa va condemnar este divendres a l’empresa de certificació alemanya TÜV a indemnitzar a més de 20.000 dones a les quals es van implantar glàndules mamàries del fabricant francés PIP que portaven un gel fraudulent.

El Tribunal de Comerç de Tolón (sud-est) va decidir la designació de pèrits per a fixar el perjuí patit per les dones, que com a mínim rebran 3.000 euros (uns 3.180 dòlars), va explicar hui a Efe l’advocat Laurent Gaudon, que representa al col·lectiu d’afectades.

Gaudon va precisar que entre les més de 20.000 concernides per este procediment hi ha unes 7.000 de països llatinoamericans, en particular colombianes i veneçolanes.

El Tribunal de Comerç de Tolón va considerar en el seu dictamen que TÜV hauria d’haver controlat el procés de fabricació dels implantes PIP (Poly Implants Prothèses), però que ho va delegar en una filial que no era competent per a fer-ho.

També va estimar que hi havia elements visibles que s’estava produint un frau, segons el relat de Gaudon.

PIP canviava el gel autoritzat per un altre més barat que produïa freqüentment la ruptura de la pròtesi mamària.

La sentència de hui va en la mateixa línia que una altra del mateix òrgan judicial, que en 2013 havia condemnat a TÜV a pagar 3.400 euros (uns 3.600 euros) a 1.900 víctimes de les pròtesis.

No obstant això, després el Tribunal de Apelación de Aix en Provence va donar la raó al juliol de 2015 a l’empresa i ara eixe dossier està recorregut davant el Tribunal Suprem.

TÜV va anunciar hui en un comunicat dels seus advocats que va a recórrer este nou dictamen, que al seu paréixer està “en total contradicció amb la llarga sèrie de posicions de les jurisdiccions i autoritats que han estudiat el fons del case PIP fins ara”.

Va afegir que “el Tribunal de Comerç de Tolón seguix ignorant els elements clars del case PIP” que evidencien que la companyia alemanya “va complir la seua missió d’organisme certificador amb diligència i en perfecta conformitat amb la reglamentació aplicable”.

El fundador de PIP, Jean-Claude Mas, va ser condemnat al maig de 2016 a quatre anys de presó per la utilització durant anys d’un gel fraudulent i enganyar als organismes de control i de certificació.

TÜV, de fet, s’havia constituït en acusació particular per considerar víctima de l’acció de Mas.