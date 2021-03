FORMES DE TRENCAR EL SILENCI (VIRTUAL)

Centre Cultural Albareda, 25 de març de 2021

Us fem arribar la informació de tallers i cursos amb perspectiva feminista que es realitzaran aquesta primavera al Centre Cultural Albareda, al Poble-sec. La intenció és fer-los presencials, si no es pot es faran virtuals i se n’enregistraran les sessions per visualitzar durant uns dies.

Una aproximació filosòfica al llenguatge de la resistència. Amb Berta Gómez Santo Tomás i Eudald Espluga

Abordarem la relació entre paraula, silenci i resistència des d’una perspectiva filosòfica. Veurem com aquesta voluntat de trencar el silenci -o d’habitar noves formes de silenci- ha sigut tractada per diferents autores: des de teòriques del feminisme com Kate Millett o Audre Lorde fins a filòsofes com María Zambrano i Simone Weil, que recuperen la visió del silenci pròpia de la tradició mística, passant per autores contemporànies como Sara Ahmed, que considera aquest prendre la paraula com una forma de polititzar el malestar.

Aquest curs de 6 sessions es realitzarà directament en format virtual.

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIONS