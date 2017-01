Formaran els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona per detectar casos d’islamofòbia i odi als pobres

18 gen 2017 per SDRCA

MONTSE RIART – Barcelona – foto XAVIER BERTRAL – ARA EL 17/01/2017

És una de la trentena de mesures del nou pla contra la islamofòbia que també estudia l’aplicació en el futur de multes per comportaments discriminatoris entre els funcionaris municipals

Dues dones musulmanes passejant pel barri de Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat.

L’Ajuntament de Barcelona formarà els agents de la Guàrdia Urbana perquè tinguin més eines i sàpiguen com actuar davant de casos d’islamofòbia. És una de les mesures del nou pla municipal contra aquest tipus de discriminació per motius religiosos que ha posat en marxa el consistori i que compta amb una trentena de mesures.

L’equip de govern municipal també actualitzarà la instrucció 29/08 de la Guàrdia Urbana per incloure l’ islamofòbia com un dels delictes d’odi que ha de perseguir el cos. També es farà el mateix amb el delicte d’aporofòbia o odi als pobres, una altra tipologia de discriminació que fins ara no estava present dins d’aquest catàleg delictiu. De fet, l’aporofòbia encara no forma part ni tant sols dels agreujants reconeguts al Codi Penal. La Fiscalia ha demanat en la seva última memòria que s’inclogui.

El nou pla municipal contra la islamofòbia també preveu la creació d’un observatori de delictes d’odi, així com l’intercanvi permanent d’informació amb els Mossos d’Esquadra i la Fiscalia especialitzada en delictes d’odi i discriminació. A més el consistori es personarà com a acusació en totes les investigacions de delictes de discriminació religiosa que es produeixin a la ciutat: “La islamofòbia és un fenomen present, real i preocupant a Barcelona, el problema és que no existeixen dades a la ciutat i que les víctimes sovint desconeixen els seus drets o desconfien de les institucions per denunciar-ho” ha explicat Mustapha Aoulat Sellam, un dels impulsors del pla.

Segons el tinent d’alcalde de Ciutadania, Jaume Asens, el nou pla pretén lluitar contra la “naturalització de la discriminació” a la ciutat i contrarrestar els esteorotips presents. La majoria de les mesures són de caràcter preventiu. Fins al juny també s’engegaran campanyes de sensibilització entre la ciutadania, s’enfortirà el treball dels agents antirumors contra el llenguatge discriminatori, així com unes jornades sobre discursos d’odi a les xarxes socials.

Multes internes i externes

Asens també ha explicat que dins del pla s’estudiarà modificar l’ ordenança de civisme i convivència de la ciutat per poder multar aquells comportaments discriminatoris al carrer que no arribin a tenir la consideració d’un delicte penal. És el mateix que ja es fa amb l’incivisme.

El consistori vol aprofitar totes les eines que té al seu abast -el consistori només té competències per poder actuar per la via administrativa d’ofici- per frenar la discriminació. També s’estudiaran multes entre els funcionaris municipals que donin un tracte discriminatori a un ciutadà o a un company. De moment es tracta d’una proposta, sense terminis ni paràmetres concrets.

El que sí que preveu engegar en breu el consistori és una campanya de sensibilització interna per formar tots els funcionaris per evitar actituds discriminatòries tant a l’hora d’atendre els ciutadans com en el tracte entre treballadors.