Ford manté la producció del Kuga malgrat les fallades a Sud-àfrica

17 gen 2017 per SDRCA

J. L. Z. / Efa | València / Johannesburgo – foto Germán Cavaller | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 17.01.2017

Automòbils: Retira del mercat 4.556 models després de cremar-se 39 vehicles fabricats a València

Línia de muntatge de vehicles en la factoria valenciana

La companyia Ford revisarà 4.556 vehicles del model Kuga fabricats a Almussafes entre desembre de 2012 i febrer de 2014 (equipats amb un motor de gasolina 1.600 ) després que al menys 39 cotxes d’esta versió s’hagen incendiat a Sud-àfrica s’hagen incendiat. Segons van informar ahir a Levante-EMV fonts de Ford Europa, este greu incident no alterarà, almenys de moment, els plans de producció de la factoria valenciana, que també s’encarrega del muntatge del S-Max, Mondeo, Galaxy i Transit Connect.

L’incendi sobtat de vehicles Ford Kuga ha causat la mort d’una persona a Sud-àfrica , Reshall Jimmy de 33 anys, que va morir el passat desembre calcinat dins del seu Ford Kuga, després que l’automòbil s’incendiara per un problema elèctric. «Anunciem una retirada voluntària per motius de seguretat dels Kuga 1.6 afectats», va afirmar el director general de Ford Sud-àfrica, Jeff Nemeth, durant una conferència de premsa a Pretòria. «Si les dades indiquen que es necessita una altra acció en altres comprats, ens mourem ràpidament en nom dels nostres clients», expliquen des de la caserna general de la multinacional en el Viejo Continente.

Els motors són anglesos

Estos motors defectuosos en els Kuga assemblats a València durant el citat període de temps no han sigut fabricats a Almussafes, sinó en la fàbrica de Bridgend (Anglaterra). Els vehicles s’equipaven amb volant a la dreta i tracció 4×4.

Segons Nemeth, el foc en els vehicles es produïx pel calfament excessiu del motor, per la qual cosa Ford Sud-àfrica revisarà el sistema de refrigeració, el programari i els cilindres dels automòbils que retire, per a retornar-los després als seus amos si es resol la deficiència. L’incendi d’este model de Ford és un fenomen quasi exclusiu de Sud-àfrica, segons va explicar la companyia, que està investigant les raons.

L’increment dels incidents coincidix amb la pujada de les temperatures en el país africà, que hauria contribuït a agreujar la «falta de circulació refrigeradora» que podria estar darrere del problema. El fet que els vehicles afectats hagen quedat calcinats dificulta fins al moment els treballs per a identificar l’error, segons va explicar Nemeth, que va informar que quinze vehicles d’este model han sigut enviats a plantes de Ford a Europa perquè s’estudie la fallada. La multinacional no ha desvetlat el cost econòmic d’este Ford Sud-àfrica va anunciar als afectats una compensació i un vehicle de cortesia en el moment en què deixen el seu Kuga en el concessionari.

La direcció de Ford Almussafes no ha concrete la possible repercussió d’esta fallada de fabricació del Kuga en la planta valenciana i des de Ford Europa asseguren que no afecten als nous models.

Càrrega de treball enguany

Respecte als plans de producció per a 2017, Ford, segons ha anunciat a les seccions sindicals del comité d’empresa, ha revisat a la baixa la càrrega de treball per als 220 dies laborals d’este exercici en la planta valenciana, que produirà 3.000 cotxes menys (unes 15 unitats menys) a causa de l’estancament de la demanda. En l’actualitat, la fàbrica d’Almussafes produïx 1.890 vehicles cada dia.