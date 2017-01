Ford garantirà peces per a reparar motors anglesos del Kuga danyats a Sud-àfrica

18 gen 2017 per SDRCA

José Luis Zaragozá – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 18.01.2017

Automòbils: La firma assegura que «per via aèria» accelera la reparació de cotxes muntats a Almussafes després de cremar-se 39 unitats en el país africà

La multinacional Ford ha mobilitzat als seus departaments de transport i logística d’Europa i Sud-àfrica per a accelerar el procés de revisió de 4.556 vehicles del model Ford Kuga construïts en la factoria d’Almussafes entre desembre de 2012 i febrer de 2014, equipats amb motors de gasolines de 1.600 centímetres cúbics fabricats en Bridgend (Anglaterra), després de cremar espontàniament 39 unitats que circulaven per carreteres del citat país com a conseqüència de fallades en els propulsors.

Segons han informat fonts de Ford Europa a Levante-EMV, «esta revisió voluntària de seguretat» s’escometrà de manera coordinada amb concessionaris i distribuïdors, així com amb tallers que s’encarregaran de reparar les peces dels Kuga afectats per les esmentades anomalies. Els incidents s’haurien produït per un sobrecalentamiento a causa d’una falta de circulació del refrigerant que hauria provocat un clevill en la culata, així com fugides d’oli. El clima sud-africà podria ser un factor que agreujara el problema.

Transport via aèria

Segons les mateixes fonts de Ford Europa, la reparació dels motors afectats es durà a terme després de mitjançant la distribució de peces «per via aèria i no preveu que es perllongue massa temps», si bé no ha concretat quan finalitzarà este procés. Després de desmantellar diverses plantes de fabricació de vehicles a Gran Bretanya fa més d’una dècada, les factories d’este país s’han especialitzat en la producció de motors que es munten en diversos models de la marca de l’automoció i que subministren a diversos entros industrials com la fàbrica valenciana situada a Almussafes.

Des de la direcció de la multinacional de l’oval en Colonia (seu principal de Ford Europa), s’assegura que «treballen el més ràpid possible en els plans de reparació de peces addicionals per a finalitzar i validar els recanvis addicionals» . Els motors realitzats en la citada planta britànica ja es no fabriquen en ser substituïts per noves versions del propulsor que porten els Kuga, un dels models que realitza la factoria valenciana juntament amb els Mondeo, S-Max, Galaxy i Transit Connect donada la seua flexibilitat i capacitat instal·lada.

La multinacional no ha desvetlat el cost econòmic d’este problema a Sud-àfrica, on ha garantit als afectats una compensació i un vehicle de cortesia en el moment en què deixen el seu Kuga es deixe en el concessionari.

Inversions i exportacions

Àfrica s’ha convertit en una regió cada vegada més important per a les vendes de Ford durant l’última dècada. La mercantil va anunciar a l’abril de 2016 una inversió de 170 milions de dòlars per a expandir les operacions en la seua planta de muntatge de Silverton (Pretòria, Sud-àfrica). Així, la multinacional produirà el nou Ford Everest SUV (en la foto) i augmentarà la producció del Ford Ranger en este comprat.