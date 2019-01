Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de gener de 2019

Quan ets fora de casa, sembla que el temps s’aturi perquè t’estàs integrant en una nova societat. No per no saber-ho, quan et diuen que els infants són iguals arreu del món, l’observació et fa meditar

Un exemple clar el vaig trobar a Yaünde. Caminant per una avinguda va resultar que era l’hora quan els infants sortien de l’escola. Va ser de gran interès captar aquesta imatge perquè era el reflex d’una realitat mundial: els nens i les enes sortien del col·legi corrent, però molt contents

Era un moment d’esbarjo previ a l’hora de tornar cap a casa amb les seves famílies. Cal dir que aquesta és la meva observació molt personal amb la qual cosa vull dir que altres persones ho vegin d’una altra manera

Considero també que, si s’hi pot arribar, la vellesa amb salut és probablement el millor temps de la teva vida perquè, al no haver-hi presses, et permet reflexionar i recapitular la teva vida

En aquest temps pots fer un balanç de la teva vida i oblidar els casos que t’han fet patir. Existeix la possibilitat de detectar tot allò que has fet malament durant tota la teva vida i esmenar-ho per no tornar a repetir-ho

Probablement, l’edat més crua sigui l’adolescència i la joventut. En aquestes circumstàncies el cap rememora de cara a aconseguir en plena edat adulta els teus interessos

La vida està muntada així tant a casa com al Camerun. Ho dic amb l’experiència d’haver visitat països de tots el continents del món i d’haver-hi treballat en no pas pocs. Et vas adaptant als nous escenaris amb una plenitud de respecte amb tot allò que trobes. Tot es basa en el bon desenvolupament de la infantesa