Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de maig de 2018

Un senegalès i jo solíem fer petar la xerrada en una terrassa de bar. Es pot dir que ha desaparegut perquè fa mesos que no en sé res

Tot i que de l’Àfrica hi tinc un gran interès per les persones, tampoc deixo de valorar-ne el pes de la seva naturalesa. El turista acostuma a interessar-se per la vasta naturalesa que hi ha a l’Àfrica

Un dia ens vam posar a parlar de la teoria de l’evolució, però la veritat cap dels dos creia totalment els supòsits d’aquesta teoria perquè, si bé explica certs fenòmens obvis, és incapaç de donar respostes quantitatives del món que ens envolta

Jo no m’agafo a la llei de la selecció natural tot i que no em puc posar una bena als ulls per veure certes realitats. Ens vam posar d’acord que cada continent té espècies característiques

Els entesos diuen que tot el que veiem és fruit del temps. Qui pot imaginar Àfrica sense girafes, posem per cas ?

Des de la meva ignorància, proposo que des de la taxonomia algú demostri matemàticament la teoria de l’evolució. Veig més clara una evolució de l’escorça terrestre que la dels éssers vius. No sé com ajudar algú perquè s’animi a escriure les primeres equacions, parametritzant per exemple. Si jo fos un multimilionari, li’n donaria un bon feix d’euros

Segons diuen els entesos, les persones derivem dels simis, però jo en discrepo. Potser ens assemblem amb el xassís d’un mico, però a part del xassís poca cosa més. Sí, els micos dominen la seva lògica en el bell mig d’emocions, per exemple

Us he de dir que el meu gat fa absolutament el mateix o més. L’avantatge del meu gat és que no només ha après a base d’experències personals sinó que li hem ensenyat moltes coses. És com si fos una personeta no humana

El mal que tenen els animals salvatges és bàsicament que ningú els ha ensenyat res. Tot el que saben ho han après.