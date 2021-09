Consell de Ciutat, 30 de setembre de 2021

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació de l’Ajuntament de Barcelona, dins del qual hi ha representants de diversos sectors de la societat, entre ells el de les entitats que figuren inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona.

Iniciem amb aquest missatge el procés de renovació d’aquest sector. Com a entitat inscrita al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona, teniu l’oportunitat de presentar la vostra candidatura per formar part del Consell de Ciutat. En una primera fase, us convidem que us inscriviu per poder votar i/o presentar la vostra candidatura. En una segona fase, podreu votar entre totes les candidatures presentades. Recordeu que les 15 candidatures amb més suports, seran les que passaran a formar part del Consell de Ciutat.

Per poder participar en aquest procés, que es desenvoluparà a través de la pàgina web del Decidim.barcelona, us haureu d’inscriure a través del següent enllaç.

La data límit per inscriure’s és el dia 20 d’octubre. Una vegada estigueu inscrits, es validarà la vostra entitat i en el termini d’una setmana, us arribarà un missatge de correu electrònic donant-vos accés a l’espai de participació corresponent del decidim.barcelona.

Si voleu presentar la vostra candidatura, ho podeu fer aquí.

Només seran validades les candidatures d’aquelles entitats que hagin omplert tots els camps del formulari i hagin seguit el procés d’inscripció i validació prèvia. Disposeu fins al dia 20 d’octubre a les 23:59 hores per a presentar les vostres propostes de candidatures.

El dia 28 d’octubre es publicaran totes les candidatures validades al decidim.barcelona i es donarà inici a la fase de votacions.

Si teniu algun dubte sobre el procés d’elecció, podeu contactar amb conselldeciutat@bcn.cat.

Per dificultats tècniques relacionades amb el procés d’alta o votació al Decidim.barcelona, podeu contactar amb suport@decidim.barcelona

