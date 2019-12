Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de desembre de 2019

Tafari Makonnen, més conegut com Haile Selassie I (Ejersa Goro 23 de juliol de 1892 – Addis Abeba, 27 d agost de 1975), va ser l’últim monarca a ocupar el tron imperial d’Etiòpia

Va ascendir al tron en 1930. El 1936 es va exiliar a Bath (Anglaterra) a causa de la invasió de tropes italianes ordenada pel dictador feixista Benito Mussolini. Tornaria a la seva terra natal el 1941 després de l’expulsió dels italians amb ajuda de tropes de l’Imperi britànic. El 1974 va ser gravada la usurpació del seu tron per la Junta Militar de la revolució etíop encapçalada pel tinent coronel Mengistu Haile Mariam, també coneguda com Derg

Va desaparèixer un any més tard, en circumstàncies no del tot esclarides. El Consell de la Corona d’Etiòpia assegura que l’emperador va ser empresonat per Derg i després asfixiat fins a la mort pels seus captors el 27 d’agost de 1975. Segons la premsa internacional, sembla que el seu cos va ser enterrat a sota el pis d’un bany del Palau Imperial, i al febrer de 1992 les seves restes van ser exhumades per ser sepultats a la Catedral de la Santíssima Trinitat a Addis Abeba

Quan a Espanya té lloc un part obstruït, ja sigui perquè la mare té la pelvis petita o perquè el nadó està en una mala posició o té el cap massa gran, l’equip mèdic es prepara per a realitzar ràpidament una cesària. El trauma ocasionat no és sever, tots dos es recuperaran amb promptitud i podran emprendre una vida junts. Però en els països en vies de desenvolupament la manca de mitjans tècnics, de professionals sanitaris degudament formats i determinades creences locals fa que aquesta sigui una de les principals causes de mortalitat maternoinfantil.

La fístula obstètrica és un orifici que comunica la vagina amb la bufeta o el recte. Es produeix com a conseqüència dels parts obstruïts sense atenció quirúrgica adequada en els quals, després de diversos dies de patiment, el nadó neix mort. Quan les dones finalment tornen al seu llar, al terrible dol per la pèrdua de l’nadó han de sumar-li que els estrips musculars generats durant el part els impedeixen controlar les seves funcions excretores. Això, a més de produir una incomoditat i un malestar evidents ocasionats per la incontinència, pot derivar en infeccions, úlceres o problemes de ronyó que posen en perill les seves vides.

Però a més han de fer front a la seva nova realitat en la societat: moltes d’elles passen a ser repudiades per la comunitat en què viuen. Els seus marits les abandonen pels seus problemes fisiològics i els seus familiars consideren que han patit un càstig diví per haver comès actes indecents. Conseqüentment, han d’aprendre a suportar la humiliació i a viure en soledat, començar des de zero. Però moltes no ho aconsegueixen i cauen en tremendes depressions, algunes fins i tot arribant a suïcidar-se. Aquesta situació és especialment preocupant en els països de l’Àfrica Sudsahariana, on es concentra la majoria dels entre 50.000 i 100.000 nous casos de fístula obstètrica que apareixen de mitjana cada any.

Fístula és segons el Diccionari normatiu valencià el conducte anormal, ulcerat i estret, que s’obri en la pell o en les membranes mucoses i a través del qual passa un líquid fisiològic o patològic que n’impedix la cicatrització

Quan Haile Selassie va ser alertat d’aquest problema, es va desplaçar per veure el problema i exclamà: “això no té cap importància”, i se’n va tornar cap a casa seva

Font: El País, Mundo negro, Diccionari normatiu valencià, wikipedia