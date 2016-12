Finalitza el segrest de l’avió libi aterrat a Malta

24 des 2016 per SDRCA

ARA – Barcelona – foto DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS – 23/12/2016

Els segrestadors, seguidors de Gaddafi, s’han rendit i els últims membres de la tripulació han pogut sortir

Una dona i un nen abandonen l’aparell, a l’aeroport de Malta. Militars maltesos vigilen l’aparell segrestat a Líbia i desviat a l’illa mediterrània. Els segrestadors en el moment de ser detinguts per l’exèrcit.

Finalitza el segrest de l ‘avió de la companyia líbia Friqiyah Airways que ha aterrat a Malta i en què han quedat retinguts tots els ocupants de l’aeronau. Aquest matí el primer ministre maltès, Joseph Muscat, anunciava que l’avió libi havia aterrat a l’illa mediterrània. A partir d’aquest moment s’iniciaven les operacions per alliberar els 111 passatgers i 7 tripulants de l’Airbus A320 que cobria la ruta nacional entre Sabha i Trípoli.

Segons les declaracions del pilot, tot i que volia realitzar l’aterratge al lloc previst els captors l’han obligat a posar rumb a l’aeroport de La Valletta, a Malta, sense comunicar-li els motius del segrest. A causa del desviament de l’aparell i per assegurar la seguretat dels altres vols, tots els avions que es dirigien a l’illa han estat redirigits a l’aeroport de Catània, a Sicília.

Segons el ‘Times of Malta’ els segrestadors pertanyen a Al-Fatah al Gadida, grup lleial al difunt dictador Moammar al- Gaddafi, i segons un dels captius demanaven la creació d’un partit pro Gaddafi. Tot i així, encara no s’han esclarit les causes de l’acció. Mitjans locals també apuntaven que els autors del segrest asseguraven tenir una granada i amenaçaven de fer esclatar l’avió. Posteriorment la televisió líbia ha parlat amb un dels segrestadors, que s’ha identificat com a Moussa Shaha, líder del grup.

A partir d’aquí, el primer ministre maltès, que ha mantingut una conversa amb el seu homòleg libi, Fayez al-Sarraj, ha exercit d’informador a través de la xarxa social Twitter, on actualitzava tota la informació sobre les novetats entorn del segrest i on ha anat comunicant tots els alliberaments.

Finalment els segrestadors s’han rendit i els últims membres de la tripulació que quedaven retinguts han pogut sortir. L’operació ha finalitzat sense víctimes mortals, amb l’alliberament de tots els passatgers – 82 homes, 28 dones i una criatura- i tots els tripulants.

El diputat libi Hadi al-Saghir ha informat que ha pogut contactar amb un company, Abdusalem Mrabit, que li ha explicat que els dos segrestadors tenen al voltant de 20 anys i són tebus, un grup ètnic present al sud de Líbia, des d’on l’avió s’havia enlairat a les 10.00 h, hora local, i es dirigia a la capital, Trípoli , segons ha indicat la companyia.