Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de febrer de 2018

No hi ha desesperació més gran que una mare visqui la mort d’un fill, i més encara si és petit. Això cou tota la vida. És un fet que mai oblidarà una mare perquè recordarà per sempre el seu nom al costat de la tragèdia. No hi ha edat per plànyer aquest mare

Això em recorda les milícies africanes que amb un fusell a l’esquena van a la guerra que és d’altres, però no es mullen. El segrest d’infants és un tema que ja no agafa ningú desprevingut

És esfereïdor que aquests voluntaris per força només serveixin de carnassa en el camp de batalla

Si hem de fer cas de la nostra premsa, no hi ha guerra enlloc d’Àfrica, però n’hi ha o s’han cansat d’informar-ne

El Sudan del Sud és cèlebre per l’aferrissada lluita entre dos pobles germans: dinkes i nuers. No se sap si hi ha un armistici o si l’haurà. No només balla el Sudan del Sud perquè a la RCA (República centreafricana) encara fan olor els fusells, entre d’altres

De guerres contingudes n’hi ha arreu del continent africà. El statu quo de Líbia fa mal. No s’hi pot amagar una guerra duent a la perdició molts africans que s’embarquen lliurament a les seves costes

Tunísia dorm amb un ull obert per estar alerta de què hi passa. Tunísia està destrossada per una de tantes primaveres àrabs. Les maneres del rais Al-Sissi permeten albirar amb esperança un nou futur a mig termini

L’Àfrica occidental s’aguanta sempre pels pèls, tots estan preparats per la lluita que espero que no arribi

Mig Àfrica no dorm per por del terror d’autodefinició islàmica. Repassem-ho: Al-Qaida del Magrib Islàmic, Boko Haram a l’Àfrica tropical, Al-Xabaab de Somàlia fent-ne arribar l’ombra a Kenya, estat-policia de la regió. Hi deixen anar més que una bomba

En fi, hi ha molta gent que no està contenta amb el que veu. Uns no volen mai més ensumar les crisis. D’altres només esperen una guspira per fer esclatar un conflicte armat

Pel que fa a l’Àfrica francòfona, sabem que l’exèrcit francès s’hi desplaça com si res per afonar el soroll de les armes

Tot això és una contínua lluita contra la barbàrie… pobra Àfrica !