Fil i agulla

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de juny de 2018

El reconegut músic francoamericà William Lincoln Christie (Estats Units, 1944) afirma que sense immigració la cultura s’empobreix. Ho diu amb coneixement de causa perquè el país on va nèxer està constituït per immigrants

Madeleine Albright (Praga, 1937), que fou la primera secretària d’Estat dels Estats Units es queixava del comportament que hi havia a Europa entre persones de diferents pobles

Sí, als Estats Units hi conviuen persones procedents de tot el món sense massa problemes, però s’ha de dir que així que poden els procedents d’un altre país tendeixen a crear barris homogenis

William Christie tasta la situació de França, on l’immigració d’arreu del món francès és important. Es pot considerar l’afirmació de Christie de vàries maneres

Una possible interpretació és que la immigració tensa els teixits socials autòctons, la qual cosa actua com una pressió als nadius per conservar la seva cultura. Una segona interpretació pot arribar a ser el mestissatge cultural

No crec que ningú pateixi perquè els immigrants puguin canviar l’ànima dels països d’acollida. Sobta primer l’arribada d’estrangers, però les noves generacions hauran absorbit la cultura del país on ja hi han nascut

Mai s’ha vist el contrari per temes d’immigració. Hi haurà persones a qui els hi costarà més, però sempre prevaldrà la cultura d’arribada

És tanta la pressió que Occident aplica a la resta del món que en llocs tan diferenciats com Japó, Corea, o Xina respecte Occident adopten com a propis determinats instruments musicals

Tanmateix, els arribats d’altres llocs del món també poden inserir trets culturals propis en la cultura del país d’acollida