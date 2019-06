Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de juny de 2019

Com és l’Àfrica ? Com són els africans? Són preguntes no gens fàcils, però quels meus confidents m’ajuden a entendre

Una empresària amb molts contactes en el nord d’Àfrica deia que la vida en aquestes terres bsones era totalment plàcida abans de l’assassinat de Muammar Gaddafi

Comentava que havia arribat aquí només a púrria encara que jo cregui que les coses puguin ser d’una altra manera

El Marroc i Algèria van estar de sort per la maduresa d’aquests grans pobles peruè no van caure en cap “primavera”. Aquest mèrit és dels seus nacionals

Un altre confident em diu que Sud-àfrica és una olla de cols perquè han de carregar amb les estructures dissenyades pels bòers i d’altres companyies. Què podem dir de l’elevada delinqüència que es dissipa arreu

Tampoc es pot esperar gran cosa d’un atur del 40% perquè aquestes persones no saben fer res. Sud-àfrica trigarà molt de temps per ser un país normal

Què en dieu del drama causat per un home com Ben Ali ? Tenía està obligada a recuperar o millorar els seus estàndards. Molts països africans estan saturats de tanta corrupció i de males arts

En el context de l’Àfrica negra hi ha dirigents que intenten pujar un glaó més, d’aquí la necessitat delpremis a la bona Governança del mulytimilionari sudanès Mo Ibrahim, tantes vegades deserts

La corrupció s’ha d’eradicar

Les notícies que m’arriben aquí són marginals o malinterpretades. La gran majoria de lectors d’aquí nomé saben el que giuen les oenagés, però recomano llegir Mundo negro

Si parles amb segons qui, e dirà que l’Àfrica té molts recursos naturals per solucionar els seus problemes, però no saben és que només les tecnologies emprades per a les explotacions són estrangeres. Els estats estan agafats per aquí només podent ingressar una quantitat ridícula de diners