FESTIVAL WALLAY ! – FESTIVAL DE CINEMA AFRICÀ DE BARCELONA

FILMOTECA DE CATALUNYA | INSTITUT FRANÇAIS | CAIXAFORUM, 16 de juny de 2021

17.06.2021 – 04.07.2021

Això ja s’apropa! Aquest dijous 17 de juny arrenca la IV edició del Festival de Cinema Africà de Barcelona Wallay!, una edició molt viatgera, íntima i teatral. Aquest 2021 navegarem per 12 països africans, acompanyant al Grec en una dolça aliança i, a més dels llargmetratges i xerrades, tenim dos menús especials a la programació: un bon tast de curtmetratges i les “Wallay sessions musicals”, que seran del 28 de juny al 2 de juliol, cada dia a les 18.30, a l’Institut Français.

I com cada any, us proposem ser part d’aquesta aventura. Si voleu venir a veure les pel·lícules, escoltar als convidats i, a la vegada, donar suport al projecte, la millor manera és fent-se Amic de Wallay! Cada vegada sou més, i vosaltres feu possible que el viatge continui 🙂

Moltes gràcies!