Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA / viquipèdia – Les Corts – de 5 desembre de 2017

Un dels esdeviments més importants del món és el Festival de música sacra de Fès. Aquesta ciutat és a dues hores de cotxe de Rabat. L’organització del Festival acull ciutats més enllà de les fronteres del Marroc. Barcelona col·labora en aquest sentit amb Fès

El Festival de Fès de les Músiques Sagrades del Món, va ser creat per donar resposta i concòrdia espiritual mundial, davant la primera guerra del Golf de 1991 i en 2001 s’inscriu en aquesta tradició del coneixement artístic i espiritual de la ciutat.

El 2001 el Festival de Fès va ser nomenat per l’ONU com un dels esdeveniments que més han contribuït al diàleg entre civilitzacions i incorporat al document “Unsung Heroes of Dialogue” i els situa en uns dels 12 esdeveniments més importants per a la promoció de la Pau

Paral·lelament al Festival, s’ha desenvolupat una xarxa internacional que el sosté i el promou. Així va néixer als Estats Units l’organització Spirit of Fes Inc., que organitza cada dos anys un programa del Festival i del Fòrum de Fès en diverses ciutats americanes.

La gira “Camins per a l’Esperança” (Paths to Hope), del 7 al 29 d’octubre per les grans ciutats dels Estats Units, va albergar el seu més important concert al Carnegie Hall de Nova York, el 14 d’octubre de 2006.